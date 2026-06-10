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Рейтинг збірних ФІФА 2026: хто очолює список найкращих команд світу з футболу

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 10 Червня 2026, 15:00 3 хв.
рейтинг збірних фіфа
Фото Unsplash

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