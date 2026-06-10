Рейтинг збірних ФІФА 2026: хто очолює список найкращих команд світу з футболу

Світова футбольна асоціація ФІФА оприлюднила свіжу версію рейтингу національних збірних, у якому відображено всі зміни за підсумками останніх міжнародних матчів.

Читай в матеріалі, як зараз виглядає рейтинг збірних ФІФА 2026 та яку позицію займає збірна України.

Рейтинг збірних ФІФА 2026: на якому місці Україна

Збірна команда України з футболу зуміла втримати свої позиції після успішного товариського матчу проти збірної Польщі, у якому синьо-жовті здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Ця гра стала знаковою для українського футболу, адже ознаменувала офіційний дебют на містку національної команди нового головного тренера — італійського фахівця Андреа Мальдери, який очолив збірну після того, як під керівництвом Сергія Реброва команда не змогла вибороти путівку на Чемпіонат світу-2026.

Завдяки тріумфу над поляками українці зберегли у своєму активі 1549,29 бала, що дозволило їм залишитися на тридцять другій сходинці у світовому рейтингу, розташувавшись безпосередньо за збірною Норвегії та випереджаючи найближчих переслідувачів — Кот-д’Івуар.

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У верхній частині світової класифікації відбулися суттєві зміни, які змінили склад першої трійки лідерів напередодні старту Мундіалю.

Чинний чемпіон світу, збірна Аргентини, здійснила потужний ривок, піднявшись одразу на дві позиції вгору та очоливши планетарний рейтинг.

На другому місці впевнено закріпилася національна команда Іспанії, тоді як збірна Франції втратила статус лідера і опустилася на третю сходинку.

Світовий рейтинг топ-50, а також позиції збірної України та її найближчих конкурентів у таблиці станом на червень 2026 року мають такий вигляд:

№ Країна Кількість балів 1 Аргентина 1877.27 2 Іспанія 1874.71 3 Франція 1870.70 4 Англія 1827.05 5 Португалія 1766.18 6 Бразилія 1765.86 7 Марокко 1755.10 8 Нідерланди 1753.57 9 Бельгія 1742.24 10 Німеччина 1735.77 11 Хорватія 1714.87 12 Італія 1704.73 13 Колумбія 1698.35 14 Мексика 1687.48 15 Сенегал 1684.07 16 Уругвай 1673.07 17 США 1671.23 18 Японія 1661.58 19 Швейцарія 1650.06 20 Іран 1619.58 21 Данія 1619.47 22 Туреччина 1605.73 23 Еквадор 1598.52 24 Австрія 1597.40 25 Південна Корея 1591.63 26 Нігерія 1586.69 27 Австралія 1579.34 28 Алжир 1571.03 29 Єгипет 1562.37 30 Канада 1559.48 31 Норвегія 1557.44 32 Україна 1549.29 33 Кот-д’Івуар 1540.87 34 Панама 1539.16 35 Росія 1529.60 36 Польща 1526.18 37 Уельс 1516.95 38 Швеція 1509.79 39 Угорщина 1506.39 40 Чехія 1505.74 41 Парагвай 1505.35 42 Шотландія 1503.34 43 Сербія 1502.13 44 Камерун 1481.24 45 Туніс 1476.41 46 ДР Конго 1474.43 47 Словаччина 1473.66 48 Греція 1473.19 49 Венесуела 1469.18 50 Узбекистан 1458.73

Раніше ми писали, коли відкриття Чмепіонату світу з футболу 2026 — читай в матеріалі, що покажуть глядачам.

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