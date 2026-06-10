Рейтинг сборных ФИФА 2026: кто возглавляет список лучших команд мира по футболу

Мировая футбольная ассоциация ФИФА обнародовала новую версию рейтинга национальных сборных, в котором отражены все изменения по итогам последних международных матчей.
Читай в материале, как выглядит рейтинг сборных ФИФА 2026 и какую позицию занимает сборная Украины.
Рейтинг сборных ФИФА 2026: на каком месте Украина
Сборная команда Украины по футболу сумела удержать свои позиции после успешного товарищеского матча против сборной Польши, в котором сине-желтые одержали уверенную победу со счетом 2:0.
Эта игра стала знаковой для украинского футбола, ведь ознаменовала официальный дебют на мостике национальной команды нового главного тренера — итальянского специалиста Андреа Мальдеры, возглавившего сборную после того, как под руководством Сергея Реброва команда не смогла добыть в борьбе путевку на Чемпионат мира-2026.
Благодаря триумфу над поляками украинцы сохранили в своем активе 1549,29 балла, что позволило им остаться на тридцать второй строчке в мировом рейтинге, расположившись непосредственно за сборной Норвегии и опережая ближайших преследователей Кот-д’Ивуар.
В верхней части мировой классификации произошли существенные изменения, изменившие состав первой тройки лидеров в преддверии старта Мундиаля.
Действующий чемпион мира, сборная Аргентины, совершила мощный рывок, поднявшись сразу на две позиции вверх и возглавив планетарный рейтинг.
На втором месте уверенно закрепилась национальная команда Испании, тогда как сборная Франции потеряла статус лидера и опустилась на третье место.
Мировой рейтинг топ-50, а также позиции сборной Украины и ее ближайших конкурентов в таблице по состоянию на июнь 2026 года выглядят так:
|№
|Страна
|Количество баллов
|1
|Аргентина
|1877.27
|2
|Испания
|1874.71
|3
|Франция
|1870.70
|4
|Англия
|1827.05
|5
|Португалия
|1766.18
|6
|Бразилия
|1765.86
|7
|Марокко
|1755.10
|8
|Нидерланды
|1753.57
|9
|Бельгия
|1742.24
|10
|Германия
|1735.77
|11
|Хорватия
|1714.87
|12
|Италия
|1704.73
|13
|Колумбия
|1698.35
|14
|Мексика
|1687.48
|15
|Сенегал
|1684.07
|16
|Уругвай
|1673.07
|17
|США
|1671.23
|18
|Япония
|1661.58
|19
|Швейцария
|1650.06
|20
|Иран
|1619.58
|21
|Дания
|1619.47
|22
|Турция
|1605.73
|23
|Эквадор
|1598.52
|24
|Австрия
|1597.40
|25
|Южная Корея
|1591.63
|26
|Нигерия
|1586.69
|27
|Австралия
|1579.34
|28
|Алжир
|1571.03
|29
|Египет
|1562.37
|30
|Канада
|1559.48
|31
|Норвегия
|1557.44
|32
|Украина
|1549.29
|33
|Кот-д’Ивуар
|1540.87
|34
|Панама
|1539.16
|35
|Россия
|1529.60
|36
|Польша
|1526.18
|37
|Уэльс
|1516.95
|38
|Швеция
|1509.79
|39
|Венгрия
|1506.39
|40
|Чехия
|1505.74
|41
|Парагвай
|1505.35
|42
|Шотландия
|1503.34
|43
|Сербия
|1502.13
|44
|Камерун
|1481.24
|45
|Тунис
|1476.41
|46
|ДР Конго
|1474.43
|47
|Словакия
|1473.66
|48
|Греция
|1473.19
|49
|Венесуэла
|1469.18
|50
|Узбекистан
|1458.73
Раньше мы писали, когда открытие Чмепионата мира по футболу 2026 — читай в материале, который покажут зрителям.
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