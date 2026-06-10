Рейтинг сборных ФИФА 2026: кто возглавляет список лучших команд мира по футболу

Мировая футбольная ассоциация ФИФА обнародовала новую версию рейтинга национальных сборных, в котором отражены все изменения по итогам последних международных матчей.

Читай в материале, как выглядит рейтинг сборных ФИФА 2026 и какую позицию занимает сборная Украины.

Рейтинг сборных ФИФА 2026: на каком месте Украина

Сборная команда Украины по футболу сумела удержать свои позиции после успешного товарищеского матча против сборной Польши, в котором сине-желтые одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Эта игра стала знаковой для украинского футбола, ведь ознаменовала официальный дебют на мостике национальной команды нового главного тренера — итальянского специалиста Андреа Мальдеры, возглавившего сборную после того, как под руководством Сергея Реброва команда не смогла добыть в борьбе путевку на Чемпионат мира-2026.

Благодаря триумфу над поляками украинцы сохранили в своем активе 1549,29 балла, что позволило им остаться на тридцать второй строчке в мировом рейтинге, расположившись непосредственно за сборной Норвегии и опережая ближайших преследователей Кот-д’Ивуар.

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В верхней части мировой классификации произошли существенные изменения, изменившие состав первой тройки лидеров в преддверии старта Мундиаля.

Действующий чемпион мира, сборная Аргентины, совершила мощный рывок, поднявшись сразу на две позиции вверх и возглавив планетарный рейтинг.

На втором месте уверенно закрепилась национальная команда Испании, тогда как сборная Франции потеряла статус лидера и опустилась на третье место.

Мировой рейтинг топ-50, а также позиции сборной Украины и ее ближайших конкурентов в таблице по состоянию на июнь 2026 года выглядят так:

№ Страна Количество баллов 1 Аргентина 1877.27 2 Испания 1874.71 3 Франция 1870.70 4 Англия 1827.05 5 Португалия 1766.18 6 Бразилия 1765.86 7 Марокко 1755.10 8 Нидерланды 1753.57 9 Бельгия 1742.24 10 Германия 1735.77 11 Хорватия 1714.87 12 Италия 1704.73 13 Колумбия 1698.35 14 Мексика 1687.48 15 Сенегал 1684.07 16 Уругвай 1673.07 17 США 1671.23 18 Япония 1661.58 19 Швейцария 1650.06 20 Иран 1619.58 21 Дания 1619.47 22 Турция 1605.73 23 Эквадор 1598.52 24 Австрия 1597.40 25 Южная Корея 1591.63 26 Нигерия 1586.69 27 Австралия 1579.34 28 Алжир 1571.03 29 Египет 1562.37 30 Канада 1559.48 31 Норвегия 1557.44 32 Украина 1549.29 33 Кот-д’Ивуар 1540.87 34 Панама 1539.16 35 Россия 1529.60 36 Польша 1526.18 37 Уэльс 1516.95 38 Швеция 1509.79 39 Венгрия 1506.39 40 Чехия 1505.74 41 Парагвай 1505.35 42 Шотландия 1503.34 43 Сербия 1502.13 44 Камерун 1481.24 45 Тунис 1476.41 46 ДР Конго 1474.43 47 Словакия 1473.66 48 Греция 1473.19 49 Венесуэла 1469.18 50 Узбекистан 1458.73

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