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Рейтинг сборных ФИФА 2026: кто возглавляет список лучших команд мира по футболу

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 10 июня 2026, 15:00 3 мин.
рейтинг сборных фифа
Фото Unsplash

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