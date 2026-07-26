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Болезнь Альцгеймера: ученые узнали о вредном влиянии герпеса на мозг

Марина Слизовская 26 июля 2026, 16:00 2 мин.
нейроны мозга
Фото Getty Images

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