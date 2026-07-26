Болезнь Альцгеймера: ученые узнали о вредном влиянии герпеса на мозг

Герпесвирусы могут усугубить проблемы с памятью и другие когнитивные изменения, которые связывают с болезнью Альцгеймера.

Выяснилось, что навредить может не только сам вирус герпеса, но и попытки иммунной системы контролировать этот вирус в течение длительного времени. А все потому, что эта группа вирусов может долго “спать” в организме и реактивироваться позже, поэтому наша иммунная система должна быть настороже.

В медицинской школе Кардиффского университета (Институте исследований системного иммунитета и Институте исследований деменции) проверили, как именно активность иммунной системы может способствовать развитию болезни Альцгеймера, сообщает SciTechDaily.

Как герпес влияет на мозг

По данным ученых, Т-клетки (клетки адаптивного иммунитета) во время герпесвирусной инфекции могут попадать прямо в мозг, где они будут отрицательно влиять на когнитивные способности. Ранее определенные Т-клетки уже находили в мозге и спинномозговой жидкости пациентов с болезнью Альцгеймера. Однако точная роль этих клеток там остается пока неопределенной.

Исследования проводили на мышах с соответствующей генетикой, способствующей развитию болезни Альцгеймера. Мышей инфицировали вирусами, затем одной группе дали противовирусный препарат, а вторую группу лечили определенными антителами, направленными на Т-клетки.

После этого обе группы животных проверили на ряд показателей: память, когнитивные способности, потерю клеток в гиппокампе и накопление белков, свидетельствующих о болезни Альцгеймера. По результатам этого исследования, в обоих случаях мыши показали лучшие результаты в когнитивных тестах, чем при отсутствии подобных вмешательств.

По мнению ученых, эта работа позволила лучше понять связь между герпесвирусной инфекцией и болезнью Альцгеймера. Кроме того, стало ясно, что важно профилактировать инфекционные заболевания также с учетом их влияния на ткань мозга. Ибо это может предотвратить или отсрочить начало деменции.

То есть не только генетическая предрасположенность влияет на развитие деменции, но и окружающая среда, поэтому противовирусное лечение и поддержка иммунной системы важны, говорят исследователи.

Ранее мы писали о том, как выявить деменцию на ранней стадии и как предотвратить ее развитие.

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