Альцгеймер будут обнаруживать по крови: новая эра в диагностике

В Соединенных Штатах Америки одобрили первый в своем роде анализ крови для диагностики болезни Альцгеймера, и это реальный прорыв в раннем выявлении этого коварного заболевания.

До сих пор диагностика зависела от инвазивных и дорогостоящих процедур, таких как пункция спинномозговой жидкости и сканирование мозга. Пациенты подвергались облучению.

Новый тест, известный как Lumipulse, был утвержден Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и предназначен для использования у пациентов в возрасте от 55 лет, имеющих симптомы снижения когнитивных функций.

Об этом сообщает Washington Post.

Его действие основано на измерении уровня аномальных белков амилоидов в плазме крови.

Наличие этих белков, в частности бета-амилоидных бляшек, в мозге является ключевым признаком болезни Альцгеймера.

Эти бляшки, образующиеся вне нервных клеток, нарушают связь между ними и вызывают воспаление, что приводит к разрушению мозга.

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Накопление бета-амилоидных бляшек считается одним из ранних проявлений болезни Альцгеймера, которая является самой распространенной формой деменции.

По данным на 2025 год, этим заболеванием страдают около 55 миллионов человек во всем мире.

Главное преимущество теста Lumipulse заключается в его простоте и доступности.

Для его проведения нужен лишь образец крови, что значительно упрощает диагностический процесс и позволяет начать лечение симптомов гораздо раньше.

Как отметила директор Центра устройств и радиологического здоровья FDA, это одобрение является важным шагом, который делает диагностику легче и потенциально более доступной.

Говард Филлит, главный научный сотрудник Фонда открытия препаратов для лечения болезни Альцгеймера, назвал этот тест невероятным прогрессом, который кардинально изменит клиническую помощь.

Хотя Lumipulse является значительным достижением, FDA подчеркнуло, что врачи должны использовать результаты теста в комплексе с другой клинической информацией о пациенте для постановки окончательного диагноза.

Основными рисками теста являются возможность ложноположительных и ложноотрицательных результатов.

Однако исследования эффективности теста показали высокую точность: у 91,7% людей с положительным результатом бета-амилоидные бляшки были подтверждены после сканирования мозга или спинномозговой пункции, а отсутствие бляшек было подтверждено у 97,3% пациентов с отрицательными результатами.

Сейчас не существует лекарств, которые избавляют от болезни Альцгеймера, однако некоторые препараты способны замедлять ее прогрессирование.

Ученые продолжают исследовать механизмы, вызывающие это заболевание.

Успешность теста Lumipulse открывает новые возможности для раннего вмешательства и улучшения качества жизни пациентов с болезнью Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее неврологическое заболевание, которое влияет на память и мышление. Ранее в нашем материале мы рассказывали об основных симптомах, признаках и методах лечения.

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