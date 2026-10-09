Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: время страстей и новых ориентиров

В эти выходные, 10-11 октября, нас ждет настоящий космический калейдоскоп! 10 октября — Новолуние в изящных Весах, которое подарит вам внутреннее желание гармонии, уюта и искренних разговоров. Однако скучать не придется: ретроградная Венера формирует горячий квадрат с пылким Марсом во Льве.

Это может добавить щепотку страсти или неожиданных споров в отношения. Планеты подсказывают: не горячись и ищи компромиссы, ведь это идеальное время, чтобы переосмыслить свои желания, перезагрузиться и уверенно шагать дальше вместе с близкими.

Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)

Новолуние в Весах подтолкнет искать компромиссы, но квадрат Марса с Венерой добавит импульсивности. На работе избегай споров с коллегами. В любви возможна вспышка страсти или мелкие разногласия из-за эго — слушай партнера, а не собственную обиду. Финансы требуют контроля, воздержись от покупки дорогих вещей под влиянием эмоций.

Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)

В эти дни внимание будет приковано к здоровью и домашним делам. Венера в ретрограде подбрасывает старые финансовые вопросы, поэтому не время для рискованных инвестиций. В отношениях ощутится напряжение: ты жаждешь стабильности, а партнер — внимания. Сделай глубокий вдох, не дави и посвяти время восстановлению личного баланса и отдыху.

Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Новолуние пробуждает творчество и жажду развлечений, однако Марс заставляет тратить слишком много энергии на пустые разговоры. В работе это шанс придумать нестандартную идею, но следи за дедлайнами. Романтические свидания пройдут ярко, если не будешь вспоминать прошлые обиды. Деньги трать разумно, избегая соблазнительных распродаж.

Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: Рак (21 июня – 22 июля)

Выходные потребуют фокуса на семье и личном пространстве. Напряженный спектр Венеры и Марса может спровоцировать бытовые споры о бюджете или общих обязанностях. На работе дай себе паузу, не бери сверхурочных задач. Чтобы сохранить романтический лад, устрой уютный вечер без телефонных звонков и лишних разговоров о деньгах.

Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: Лев (23 июля – 22 августа)

Марс в твоем знаке дает море энергии, но квадрат с Венерой делает тебя слишком требовательным к окружающим. В отношениях это может вылиться в вспышку ревности или борьбу за авторитет. Рабочие вопросы лучше отложить, так как эмоции будут мешать деловой логике. Расходы контролируй тщательно: желание произвести впечатление может существенно опустошить кошелек.

Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)

Астрологические аспекты фокусируют на материальных ресурсах и самооценке. Новолуние откроет новые финансовые мысли, но ретроградная Венера советует воздержаться от крупных покупок или кредитов. На работе почувствуешь уверенность, если разложишь все по полочкам. В отношениях не критикуй мелочи — лучше поблагодари любимого человека за заботу.

Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)

Новолуние в твоем знаке поднимает личный магнетизм на максимум! Ты готов начать новую жизнь, однако влияние Марса добавит раздражения в кругу друзей или коллег. Не пытайся угодить всем, сосредоточься на собственных целях. Финансовое состояние стабильное, но в любви удержись от ультиматумов — мягкость сработает лучше давления.

Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Ретроградная Венера в твоем знаке возвращает воспоминания о прошлых ошибках или неразрешенных чувствах. Эмоциональный фон деликатно напряжен, можешь почувствовать потребность в уединении. В работе это хорошее время для подведения итогов, а запуск новых проектов поставь на паузу. Что касается денег — избегай долгов и не давай в долг даже близким.

Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Выходные обещают активное общение и новые планы с друзьями, но не втягивайся в чужие конфликты. В сфере работы и карьеры возникнет желание бросить вызов руководству — остановись, это ловушка эмоций! На личном фронте романтика вернется, если проявишь немного больше терпения. Финансовые покупки запланируй на будущее.

Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)

Внимание будет разрываться между карьерой и личной жизнью. На работе появятся интересные замыслы, но конфликт Марса с Венерой намекает на риск недопонимания с партнерами. В отношениях стоит ослабить контроль и не превращать дом в офис. Финансовый фон требует строгой дисциплины: оставь средства для насущных потребностей.

Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)

Тебя будет тянуть к новым знаниям и поездкам, а Новолуние вдохновит на расширение горизонтов. Однако в отношениях возможен ощутимый клин из-за нехватки взаимопонимания — ты стремишься к свободе, а от тебя требуют внимания. На работе избегай юридических споров. Деньги трать осторожно, ведь незапланированные поездки могут обойтись дороже, чем казалось.

Гороскоп на выходные 10-11 октября 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Эти дни поднимают вопросы доверия, совместных финансов и глубоких чувств. Новолуние подскажет, где теряешь ресурсы, а ретроградная Венера призывает пересмотреть долговые обязательства. В отношениях не прячь эмоции в себе, но и не выдвигай претензий. Совместный спокойный отдых у воды или просмотр кино поможет восстановить гармонию.

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Источник: Your Tango

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