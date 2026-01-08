Магия вне Хогвартса: как использовать домашний Wi-Fi, если выключили свет

Плановые отключения света вернулись в реальность украинцев.

Сегодня мы напомним о том, как подключиться к Wi-Fi даже тогда, когда в доме нет электроэнергии. Спойлер: можно обойтись без дорогих генераторов.

Как подключиться к высокоскоростному интернету, когда нет света, и что такое технология GPON, рассказали провайдеры.

Технология GPON

С помощью технологии Gigabit Passive Optical Network можно использовать домашний интернет. Надо только подключить роутер и оптический терминал к павербанку. Таким образом, твоя сеть может работать без электроэнергии до 12 часов.

Все благодаря тому, что провайдеры поддерживают питание систем генераторами. Потому доступ к Wi-Fi будет даже тогда, когда в твоем доме выключили свет. Останется только правильно подключиться.

Как пользоваться интернетом без света

Сначала убедись, что в твою квартиру заведено оптоволокно и есть оптический терминал. Обычно все это каждый абонент получает от провайдера при подведении интернета.

Чтобы подключиться к сети, подключи свой оптический терминал и роутер к дополнительному блоку питания. Это может быть павербанк или маленький генератор.

Полученное устройство можно использовать в трех сценариях:

чтобы пользоваться только домашним интернетом;

чтобы одновременно использовать Wi-Fi и заряжать ноутбук;

одновременно использовать Wi-Fi и заряжать стационарный компьютер.

Провайдеры отмечают, что при первом сценарии желательно не превышать шести часов пользования, при втором — четыре часа и при третьем — два часа.

Итак, от того, какой сценарий ты выберешь, будет зависеть время пользования, ведь чем больше устройств, тем в большей мощности они нуждаются. Также для каждого сценария инструкция по использованию немного отличается.

Сценарий №1: тебе нужен только Wi-Fi

Чтобы начать использовать роутер без света, стандартно подключи павербанк к оптическому терминалу и Wi-Fi-роутеру.

Для этого тебе понадобится:

два USB-провода DC размером 5,5 мм х 2,1 мм;

два павербанка — один для роутера, другой для оптического терминала. Если у тебя есть провода с повышением напряжения, то все будет работать и с одним павербанком.

Сколько часов ты получишь?

От мощности портативной батареи зависит, сколько времени ты сможешь использовать Wi-Fi.

К примеру, если соединить кабель USB DC 5,5 мм х 2,1 мм 5V 90 см с устройством бесперебойного питания на 5200 mAh, то система будет работать от двух до четырех часов.

Чтобы время работы было больше, до шести часов, можно использовать аналогичный комплект с более мощным павербанком от 20 000 mAh или взять устройство бесперебойного питания (UPS) на 400 ВА.

Все последующие сценарии отличаются только мощностями устройств бесперебойного питания, ведь дополнительная подзарядка девайсов требует больше энергии.

Сценарий №2: тебе нужен Wi-Fi и питание для ноутбука

Чтобы одновременно заряжать устройство и использовать сеть от двух до четырех часов, можно использовать питание на 800 ВА. Для шестичасовой работы тебе понадобится UPS от 850 ВА.

Устройство таких мощностей имеет три и более розетки, к которым ты можешь подключить все необходиміе девайсы.

Сценарий №3: тебе нужен интернет для работы на стационарном компьютере

Для работы около двух часов при таком сценарии можно использовать устройство бесперебойного питания на 1500 ВА.

Если хочешь, чтобы все работало около четырех часов, то нужно покупать бесперебойник с большей мощностью от 3000 ВА.

Цена подключения к домашнему Wi-Fi, когда нет света, зависит только от того, какой мощности устройство бесперебойного питания ты приобретешь.

