Как частная сеть семейной медицины находит диабетиков, не знающих о своем диагнозе

Пока миллионы украинцев игнорируют профилактические осмотры, медицинская сеть “Лікую” провела смелый эксперимент: врачи назначали анализ на глюкозу всем пациентам без исключения. Результаты оказались впечатляющими.

В Украине более 1,3 млн человек имеют сахарный диабет I или II типа, и еще столько же – живут с болезнью, даже не догадываясь о ней, поскольку на ранних этапах у нее нет выраженных симптомов.

Поздняя диагностика дает диабету время на развитие осложнений, приводящих к слепоте, почечной недостаточности, инфаркту, инсульту и гангрене нижних конечностей. Следовательно, сахарный диабет II типа становится одной из ведущих причин преждевременной смертности и инвалидизации.

Хорошая новость заключается в том, что на сегодняшний день существуют лекарства, которые позволяют поддерживать качественный уровень жизни при диабете при условии ранней диагностики болезни.

Программа Национального скрининга и диагностика диабета

В 2022 году на 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения страны — члены ВОЗ приняли Глобальный пакт по диабету. Этот документ установил цель: к 2030 году доля клинически диагностированных диабетиков должна достигнуть 80%.

С начала 2026 года в Украине заработала амбициозная программа Национального скрининга для людей в возрасте 40+. Она направлена ​​на раннее выявление рисков диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у людей этой возрастной группы.

Государство даже предложило денежную стимуляцию — 2 000 гривен для прохождения обследования. Тем не менее цифры говорят сами за себя: из более чем полумиллиона тех, кто подал заявку на средства, до кабинета врача дошли только 62 тысячи.

Эта тенденция подтверждает печальный факт: культура профилактической диагностики среди украинцев еще только формируется. Именно поэтому команда сети “Лікую” решила изменить правила игры.

Эксперимент, спасающий жизни

Семейный врач, медицинский директор сети “Лікую” Лариса Демченко рассказала о результатах трехнедельного эксперимента, который длился с середины февраля до 9 марта. Суть была простой: семейные врачи направляли пациентов на анализ крови на глюкозу независимо от того, с какой жалобой человек пришел.

За этот короткий период тестирование прошли 1173 пациента. Результаты заставляют задуматься:

7 человек узнали, что уже имеют сахарный диабет, хотя не имели никаких жалоб;

173 пациента оказались в зоне риска (преддиабет).

— Повышенный уровень глюкозы натощак – это сигнал преддиабета или нарушенной толерантности к глюкозе. На этой стадии изменение питания, физическая активность и контроль веса могут полностью предотвратить развитие диабета, — объясняет Лариса Демченко.

Важно понимать, что такой скрининг не стоит пациенту ни копейки. Анализ на уровень глюкозы входит в Программу медицинских гарантий и полностью покрывается НСЗУ.

Тем не менее обычно врачи назначают его только тогда, когда видят явные риски. Кейс доказал: проактивный подход работает значительно эффективнее.

Что дальше

Успешный опыт планируют масштабировать на все центры сети “Лікую”. На очереди — внедрение аналогичного проактивного скрининга сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь статистика смертности от болезней сердца в Украине остается в разы выше, чем в странах ЕС.

Справка: “Лікую” — ведущая сеть семейной медицины в Украине, обслуживающая около 100 тысяч пациентов и являющаяся лидером среди частных клиник по количеству подписанных деклараций.

Современные разработки помогают выявить диабет еще на ранних стадиях. Мы рассказывали о тесте, который может диагностировать диабет первого типа у детей еще за полгода до появления симптомов.

Источник фото: из личного архива Ларисы Демченко

