Сериал Заветы 2026: даты выхода серий продолжения Рассказа служанки

Мир культовой антиутопической драмы Рассказ служанки вернулся на телеэкраны в виде масштабного и напряженного продолжения. На стреминговой платформе Hulu состоялась мировая премьера драматического сериала Заветы (The Testaments), созданного известным шоуранером Брюсом Миллером.

В основу нового телевизионного проекта положен одноименный роман-бестселлер канадской писательницы Маргарет Этвуд 2019, который в свое время получил престижную Букеровскую премию — читай в материале дать выход серий сериала Заветы и полробицы производства и актерского состава.

Заветы 2026: дать выход всех серий сезона

Официальный релиз первого сезона, состоящий из 10 эпизодов, начался с одновременного выхода трех стартовых серий, после чего платформа перешла на еженедельный формат трансляций каждую среду.

Стартовые три серии стали доступны непосредственно в день релиза, в то время как другие эпизоды будут выходить с недельным интервалом:

Эпизод Имя серии Дата выхода 1, 2, 3 Precious Flowers / Perfect Teeth / Daisy 08.04 4 Green Tea 15.04 5 Ball 22.04 6 Stadium 29.04 7 Commitment 06.05 8 Broken 13.05 9 Marat Sade 20.05 10 (финал) Secateurs 27.05

Заветы 2026: сюжет сериала

Сюжет новой драмы фокусируется на упадке тоталитарного и деспотического государства Гилеад, чей жестокий патриархальный режим постепенно гниет изнутри, а прежние религиозные лозунги о чистоте оказываются обманчивой ложью.

В отличие от Рассказа служанки, в центре повествования находится не Джун Осборн, а новое поколение выросших внутри системы девушек не знают другой жизни, но уже начинают остро ощущать несправедливость своей реальности.

Судьбы двух главных героинь — Агнес, воспитанной в духе строгой веры среди верхушки гилеадского общества, и Дейзи, внезапно узнающей о тайной связи с деспотичным режимом шестнадцатилетней канадки из Торонто, пересекаются в стенах элитной подготовительной школы для будущих.

Ключевой фигурой сюжета становится пожилая Тетя Лидия, которая прошла путь от судьи по делам семьи до самой верхушки женской господствующей касты.

Осознав преступность режима, Лидия стремится уничтожить Гилеад и планирует использовать связь девушек, чтобы тайно переправить накопившиеся доказательства зверств власти в Канаду.

Сериал Заветы 2026: производство и актерский состав

Производство сериала длилось с апреля по август 2025 года, а кинокритики уже успели высоко оценить первые эпизоды, выставив шоу 87% одобрительных рецензий на Rotten Tomatoes.

Несмотря на то, что события оригинального романа разворачиваются 17 лет спустя после первой части, авторы экранизации несколько скорректировали временную шкалу, чтобы превратить проект в динамичную и увлекательную историю взросления и внутреннего пробуждения.

Главные роли в сериале исполнили молодые актрисы Чейз Инфинити (Агнесс) и Люси Голлидей (Дейзи). К своим культовым образам вернулись Энн Дауд, чье воплощение Тети Лидии получило еще большую психологическую глубину, и Чарли Керрик в качестве строгого командора Джадда.

Исполнительница роли Джун Осборн, актриса Элизабет Мосс, на этот раз осталась вне съемочной площадки и выступила исключительно как исполнительная продюсер проекта.

