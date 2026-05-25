Гипотеза любви: дата выхода фильма и все, что известно об экранизации

Роман, который заставил миллионы читателей влюбиться в жанр STEM-romance, официально станет фильмом. Amazon MGM Studios и MRC работают над экранизацией мирового бестселлера Гипотеза любви авторства Али Хейзелвуд. Новость уже вызвала настоящий ажиотаж среди фанатов романтических комедий и книжных экранизаций.

Гипотеза любви: о чем фильм

По сюжету, аспирантка-биолог Оливия Смит больше доверяет науке, чем чувствам. Чтобы убедить подругу, что у нее все хорошо с личной жизнью, она спонтанно целует первого мужчину, который попадается ей в коридоре университета.

Им оказывается Адам Карлсен — молодой профессор с жестким характером, которого побаивается весь факультет. Так начинается история фиктивных отношений, которая постепенно превращается в настоящий роман.

Книга вышла в 2021 году и более 10 месяцев находилась в списке бестселлеров The New York Times. Роман переведен более чем в 40 странах мира, включая Украину.

Экранизация Гипотезы любви: кто сыграет главные роли

Роль Оливии Смит исполнит Лили Рейнхарт, известная по сериалу Ривердейл. Для роли актриса даже изменила цвет волос и уже поделилась фото с книгой в соцсетях. Кроме того, Рейнхарт станет исполнительным продюсером проекта.

Профессора Адама Карлсена сыграет Том Бейтман, которого зрители помнят по фильму “Убийство в Восточном экспрессе”.

Режиссером ленты стала Клэр Скэнлон, работавшая над популярными комедийными проектами, среди которых Подстава. Сценарий для экранизации пишет Сара Ротшильд.

Когда выйдет кино

На данный момент официальная дата премьеры фильма Гипотеза любви не объявлена. Известно лишь, что проект находится на стадии активной подготовки и производства.

По данным Deadline, Amazon MGM Studios уже утвердили актерский состав и творческую команду, однако съемочный процесс еще продолжается. Из-за этого точная дата релиза пока остается неизвестной.

Эксперты предполагают, что экранизация может выйти в конце 2026 года или уже в 2027-м, но официального подтверждения этой информации нет. Фанаты ожидают, что лента появится либо в кинотеатрах, либо на стриминговых платформах Amazon.

С какого возраста можно будет смотреть фильм

Официальный возрастной рейтинг фильма пока также не объявлен. Тем не менее, оригинальный роман содержит романтические и откровенные сцены, поэтому критики прогнозируют рейтинг 16+ или R в США.

Если создатели решат сделать адаптацию более семейной, рейтинг могут снизить до 13+, однако на данный момент это лишь предположение.

Гипотеза любви стала не просто популярным ромкомом, а настоящим феноменом среди молодежи и фанатов книг о STEM-среде. Роман объединил юмор, науку, романтику и тему женщин в науке, из-за чего получил огромную популярность в соцсетях.

Пока студия не показала первый трейлер и не назвала дату премьеры, поклонникам остается только перечитывать книгу и ждать новых официальных анонсов.

Миллионы фанатов во всем мире ждут продолжения популярного сериала. Читай, когда выйдет пятый сезон Очень странных дел.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!