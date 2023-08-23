Фанаты замерли в ожидании финала! Когда выйдет пятый сезон сериала Очень странные дела

Если ты любишь мистерии, ужасы и научную фантастику, вероятно, оценил(-а) сериал Очень странные дела? Многие фанаты ждут пятый сезон, который поставит точку в истории.

Но долго ли ждать? Читай в нашем материале, какая дата выхода нового сезона сериала Очень странные дела.

Очень странные дела 5 сезон: дата выхода нового сезона сериала

Долгожданный и финальный сезон сериала Очень странные дела выйдет на стриминговой платформе Netflix. Точной даты выхода пока нет, но известно, что это произойдет в 2024 году. Скорее всего, весной.

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Всего эпизодов будет восемь. Известно название первой серии — Глава первая: Ползание. Съемки финального сезона должны были начаться летом 2023, но пока они отложены из-за недавних забастовок актеров и сценаристов в США.

Кино- и сериальные критики называют сериал одним из флагманских от Netflix. Об успехе свидетельствуют и рейтинги на платформах, многочисленные награды, такие как Emmy, гильдии киноактеров США, Американского института искусств, Critics’ Choice Television Awards и People’s Choice Awards.

Сериал проложил путь к успеху и молодым актерам. Продюсеры братья Дафферы обещают, что концовка сериала будет эпической и неожиданной.

О чем сериал Очень странные дела

Если ты никогда не смотрел(-а) и не знаешь, о чем этот сериал, рассказываем короткий сюжет. А еще ты можешь посмотреть трейлер к первому сезону.

События сериала происходят в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс штата Индиана. Жители города встречают странное явление — Изнанку. Это параллельное измерение, которое случайно открыли ученые лаборатории.

Как параллельное измерение отразится на жителях города? Какие очень странные дела начнут происходить с детьми и взрослыми? Все это ты сможешь узнать в сериале.

В сериале играют: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Пол Райзер и другие.

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