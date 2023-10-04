Как хранить грудное молоко и правильно его замораживать: важные лайфхаки для мамочек

Грудное молоко хранят для того, чтобы малыш получал оптимальное питание, когда мама не может дать ему грудь. Например, в случае, когда она вышла на работу, вынуждена на время ухать или пройти курс лечения.

Как и сколько можно хранить грудное молоко, зависит от способа создания молочного запаса. Как хранить грудное молоко и правильно его замораживать — читай в материале.

Как хранить грудное молоко: объясняет врач

На вопрос о том, как правильно хранить сцеженное молоко, отвечает врач-педиатр Ярослава Пидручняк. По ее словам, сцеженное молоко следует хранить небольшими порциями (около 60-120 мл). При этом нужно обязательно указать время и дату сцеживания. Хранить его можно в пластиковых или стеклянных контейнерах.

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Хранение и замораживание грудного молока: что нужно знать

Часто для того, чтобы сохранить молоко на более длительное время, мамы прибегают к замораживанию продукта. По словам врача, это делать можно. Однако в процессе следует придерживаться строгих правил.

Речь идет о температурных нормах и условиях хранения. Если вы планируете замораживать молоко, то можно использовать при этом специальные пакетики для заморозки.

Как хранить и замораживать грудное молоко: важнейшие правила

Врач утверждает, что в таких ситуациях не будет лишним соблюдать такие лайфхаки.

Сцеженное молоко может оставаться при комнатной температуре до +25 градусов в течение 4-6 часов. В задней части холодильника при температуре до +4 градусов — не дольше 3-5 дней. Если замораживать молоко в холодильнике с морозильной камерой с температурой до -18 градусов, и которая имеет отдельную дверцу, молоко может храниться до 9 месяцев. Если это отдельная морозилка с температурой до -20 градусов, молоко можно хранить до 12 месяцев. В холодильнике можно смешивать холодное молоко с холодным, собранным в течение 24 часов. Или теплое с теплым. Но теплое с холодным смешивать нельзя. Также приемлемо смешивать молоко, сцеженное в течение 24 часов, в одной емкости перед распределением в контейнеры для хранения. Такой подход приводит к более равномерному распределению калорий и питательных веществ. Размороженное грудное молоко нельзя замораживать повторно. Подогревать молоко в микроволновке тоже нельзя, ведь это негативно влияет на его иммунологические и питательные свойства.

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