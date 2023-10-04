Как хранить грудное молоко и правильно его замораживать: важные лайфхаки для мамочек

Грудное молоко хранят для того, чтобы малыш получал оптимальное питание, когда мама не может дать ему грудь. Например, в случае, когда она вышла на работу, вынуждена на время ухать или пройти курс лечения.
Как и сколько можно хранить грудное молоко, зависит от способа создания молочного запаса. Как хранить грудное молоко и правильно его замораживать — читай в материале.
На вопрос о том, как правильно хранить сцеженное молоко, отвечает врач-педиатр Ярослава Пидручняк. По ее словам, сцеженное молоко следует хранить небольшими порциями (около 60-120 мл). При этом нужно обязательно указать время и дату сцеживания. Хранить его можно в пластиковых или стеклянных контейнерах.
Часто для того, чтобы сохранить молоко на более длительное время, мамы прибегают к замораживанию продукта. По словам врача, это делать можно. Однако в процессе следует придерживаться строгих правил.
Речь идет о температурных нормах и условиях хранения. Если вы планируете замораживать молоко, то можно использовать при этом специальные пакетики для заморозки.
Врач утверждает, что в таких ситуациях не будет лишним соблюдать такие лайфхаки.
Во время грудного вскармливания следует следить за своим питанием: не пить кофе, сидеть на диетах… или нет? Мы рассказывали тебе о 10 мифах грудного вскармливания — читай в материале.
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