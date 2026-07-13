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Как узнать готов ли паспорт онлайн: простая инструкция для быстрой проверки

Ирина Танасийчук, журналист сайта 13 июля 2026, 11:30 2 мин.
как проверить готов ли заграничный паспорт
Фото Pexels

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