Как узнать готов ли паспорт онлайн: простая инструкция для быстрой проверки

Постоянно ходить в государственные учреждения, чтобы узнать о готовности паспорта — не вариант. Но, к счастью, сейчас есть способы увидеть готовность документов онлайн. Рассказываем, как узнать, готов ли паспорт с помощью онлайн-сервисов.

Как узнать, готов ли загран или внутренний паспорт

За изготовление личных документов в Украине ответственна миграционная служба. Именно они производят паспорт по заявлению гражданина. Поэтому именно на сайте этого ведомства можно узнать его готовность.

Для этого на официальном сайте необходимо перейти в раздел Проверка состояния оформления документов. Затем выберите тип документа, готовность которого следует проверить.

На выбор предлагают внутренний паспорт (ID), загранпаспорт, вид на временное или постоянное проживание и разрешение на иммиграцию.

Выбрав необходимую опцию, далее следует ввести серию и номер документа, на основе которого производится паспорт. Это может быть старый паспорт, а для тех, кто получает его впервые — свидетельство о рождении.

После ввода информации отобразятся все данные о текущем статусе готовности документа. Как видишь, проверить состояние оформления документов онлайн очень просто и быстро.

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Как проверить готовность паспорта онлайн — что нужно знать дополнительно

При введении серии и номера документа, на основе которого производится паспорт, необходимо учитывать следующие факторы:

серия паспорта в форме книжечки вводится заглавными украинскими буквами, а свидетельства о рождении — так, как указано в документе;

если серия свидетельства о рождении начинается с 1 или I, в базе может быть один из трех вариантов написания: цифра 1, украинская буква I, латинская буква I. Все зависит от того, какую оператор ввел во время оформления;

серию и номер документа иностранца или лица без гражданства вводят без знаков препинания, например точки, запятые или тире.

Готовность документа можно проверить уже на следующий день после подачи заявления в Государственную миграционную службу.

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