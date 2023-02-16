Как оформить загранпаспорт онлайн и какие для этого нужны документы

Из-за войны множество украинцев вынуждены были покинуть свои дома. Первое время люди пересекали границы без загранпаспортов, имея при себе только украинские документы.

Но спустя несколько месяцев после начала широкомасштабной войны в Госпогранслужбе сообщили, что для пересечения государственной границы граждане Украины должны иметь загранпаспорт.

Как оформить загранпаспорт онлайн и что для этого нужно — читай в материале.

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Как оформить загранпаспорт онлайн: список документов

Для того чтобы сделать заграничный паспорт, нужно собрать список следующих документов:

украинский паспорт (оригинал и две копии);

идентификационный код (оригинал и ксерокопия);

квитанция, удостоверяющая уплату административного сбора;

загранпаспорта, которые уже имеет гражданин (если таковые есть);

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае, если предыдущий паспорт был похищен или утерян во время боевых действий);

анкета, которое заполняется работниками (заявителю нужно только проверить, правильно ли указаны данные).

Если ты делаешь загранпаспорт для ребенка, то его нужно оформлять в отдельном порядке. Для этого нужно: заявления от обоих родителей, их паспорта, свидетельство о рождении (если ребенок не достиг возраста 14 лет) или паспорт гражданина Украины (если ребенок старше 14 лет).

Как оформить загранпаспорт и где их делают 2023

Сейчас можно сделать несколько паспортов: биометрику и обычный. В биометрическом есть чип, в котором встроена информация о человеке, в том числе отпечатки пальцев.

С ним очень удобно ездить по ЕС (без визы). Но если ты решишь делать обычный паспорт, то для ЕС нужно делать еще и шенген. Поэтому быстрее и удобнее будет делать биометрический заграничный паспорт. Его делают:

в государственной миграционной службе; в центрах предоставления административных услуг; в паспортных сервисах Документ.

Если ты находишься за границей, нужно обратиться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины. Например, в консульство или посольство. Там тебе скажут, какие нужны документы и каков порядок действий для оформления паспорта не в Украине.

Сколько делают загранпаспорт

В Украине загранпаспорт делают до месяца времени после подачи документов. Также можно сделать паспорт по ускоренной методике, но это стоит дороже.

Таким образом, документ будет у тебя на руках уже через неделю или три дня.

Важно, что полностью онлайн сделать загранпаспорт нельзя, ведь для него нужны отпечатки пальцев, фото и наличие чеков об оплате. Если хочешь быстрее пройти очереди, нужно записаться заранее онлайн.

Как записаться в электронную очередь онлайн

Зайди на сайт Государственной миграционной службы. Выбери раздел Электронная очередь и нажми Мои талоны. Выбери вкладку Запись онлайн и введи номер телефона, имя и фамилию. После этого выбери город и отделение Государственной миграционной службы, где ты хочешь получать паспорт. Выбери услугу и укажи дату, которая тебе подходит. После этого уплати сбор.

Как оформить загранпаспорт и сколько он стоит

Если ты оформляешь за месяц, то нужно будет заплатить 733 грн, если срочный — 1085 грн. Важно, что в паспортных сервисах оформление обойдется дороже, поскольку, кроме административных сборов, придется оплатить еще и услуги самого сервиса.

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