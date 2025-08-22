Мужчины до 22 лет могут получить разрешение на выезд: первые детали от ВР

В Украине активно обсуждалась инициатива, которая может отменить запрет на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Эта мера, анонсированная Кабинетом министров, направлена на упрощение пересечения границы для молодых украинцев.

Об этом в комментарии Суспільному сказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Ключевые аспекты инициативы

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство готовит постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет.

Она отметила, что для принятия такого решения не потребуются изменения в действующем законодательстве, поскольку оно будет утверждено на уровне Кабинета министров.

Предполагалось, что документ будет окончательно доработан до конца недели.

Предпосылки и контекст

Инициатива возникла после заявления президента Владимира Зеленского от 12 августа 2025 года.

Тогда он сообщил, что правительство совместно с военным командованием будет работать над упрощением процедуры пересечения границы для этой возрастной группы.

Параллельно в Верховной Раде обсуждалась возможность разрешить выезд мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет.

По словам председателя парламента Руслана Стефанчука, этот вопрос рассматривался как отдельными депутатами, так и в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Действующий запрет

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине действует запрет на выезд для мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет).

Исключения касаются определенных категорий граждан, в частности студентов иностранных вузов, волонтеров, водителей, многодетных отцов и других.

Раньше мы рассказывали, как проверить, можно ли уехать за границу.