Готовила удар по позициям ПВО: в Одесской области задержали продавщицу-агентку ФСБ

Служба безопасности Украины успешно провела спецоперацию в Одесской области, задержав местную жительницу, работавшую на российскую спецслужбу.

По данным следствия, фигурантка оказалась кадровой агенткой ФСБ, главной задачей которой было выявление и передача координат объектов противовоздушной обороны.

Враг планировал использовать данные для проведения новой серии прицельных ракетно-дроновых атак, пытаясь уничтожить зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и пункты базирования мобильных огневых групп, защищающих прибрежную зону Одесщины.

В Одессе с поличным задержана агентка РФ, которая шпионила за зенитно-ракетными комплексами

Для сбора разведывательной информации злоумышленница использовала методику скрытого наблюдения. Она регулярно объезжала территорию у черноморского побережья на общественном транспорте, фиксируя места вероятного расположения украинских защитников.

В случае обнаружения военной техники или оборонных позиций агент выходила из транспорта и проводила детальную разведку пешком.

Она фотографировала внешние периметры объектов, снимала видео и делала скриншоты электронных координат на гугл-картах, которые планировала впоследствии передать своему куратору через анонимный чат в мессенджере.

Правоохранители задокументировали каждый этап преступной деятельности фигурантки и задержали ее с поличным именно в тот момент, когда она фиксировала позиции Сил обороны на свой смартфон.

Как выяснило расследование, вражеской приспешницей оказалась местная продавщица, попавшая в поле зрения российских спецслужб из-за поиска легких заработков в тематических телеграм-каналах. Жажда быстрой наживы толкнула женщину на сотрудничество с врагом, что фактически поставило под угрозу жизнь тысяч ее сограждан и безопасность региона.

В настоящее время задержанной официально сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает ответственность за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. По решению суда она находится под стражей без права внесения залога.

Согласно санкции статьи, предательнице грозит высшее наказание — пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося взорвать подстанцию ​​— подробности задержания читай в материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!