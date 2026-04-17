Готувала удар по позиціях ППО: на Одещині затримали продавчиню-агентку ФСБ

Служба безпеки України успішно провела спецоперацію в Одеській області, затримавши місцеву жительку, яка працювала на російську спецслужбу.

За даними слідства, фігурантка виявилася кадровою агенткою ФСБ, головним завданням якої було виявлення та передача координат об’єктів протиповітряної оборони.

Ворог планував використати ці дані для проведення нової серії прицільних ракетно-дронових атак, намагаючись знищити зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та пункти базування мобільних вогневих груп, що захищають прибережну зону Одещини.

В Одесі на гарячому затримано агентку РФ, що шпигувала за зенітно-ракетними комплексами

Для збору розвідувальної інформації зловмисниця використовувала методику прихованого спостереження. Вона регулярно об’їжджала територію поблизу чорноморського узбережжя на громадському транспорті, фіксуючи місця ймовірного розташування українських захисників.

У разі виявлення військової техніки чи оборонних позицій агентка виходила з транспорту та проводила детальну дорозвідку пішки.

Вона фотографувала зовнішні периметри об’єктів, знімала відео та робила скриншоти електронних координат на гугл-картах, які згодом планувала передати своєму куратору через анонімний чат у месенджері.

Правоохоронці задокументували кожен етап злочинної діяльності фігурантки та затримали її на гарячому саме в той момент, коли вона фіксувала позиції Сил оборони на свій смартфон.

Як з’ясувало розслідування, ворожою поплічницею виявилася місцева продавчиня, яка потрапила у поле зору російських спецслужб через пошук легких заробітків у тематичних телеграм-каналах. Жага до швидкої наживи штовхнула жінку на співпрацю з ворогом, що фактично поставило під загрозу життя тисяч її співгромадян та безпеку регіону.

Наразі затриманій офіційно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. За рішенням суду вона перебуває під вартою без права внесення застави.

Відповідно до санкції статті, зрадниці загрожує найвище покарання — довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що СБУ затримала агента ФСБ, який намагався підірвати підстанцію — подробиці затримання читай в матеріалі.

