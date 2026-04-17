Коли цвітуть конвалії в Україні: найкращий час милуватися духмяним привітом чарівної весни

Календарна весна вже почала своє панування в природі. З’являються перші весняні квіти. Цим ніжним витворам природи радіють всі, адже сірі, темні кольори холодної пори року вже достатньо набридли.

У цю весняну пору і припадає цвітіння найважливішої квітки весни, яка чарує всіх — від малого до великого своїм ніжним екзотичним виглядом і природним ароматом. І як сказано у вірші — “Цвітуть конвалії духмяні — привіт чарівної весни”.

Читай у яких регіонах можна знайти конвалії, скільки триває період цвітіння та коли починають цвісти конвалії в Україні — у матеріалі.

Де росте і цвіте конвалія в Україні

За християнським переказом, коли Богородиця оплакувала розп’ятого сина, конвалії виникли з її сліз.

Православні вважають конвалію божественною квіткою. Сама Богородиця носила на голові вінок зі сріблястих квіток конвалії.

Конвалія — багаторічна рослина роду Convallaria сімейства Спаржевих. Це морозостійка рослина й у підготовці до зими особливого догляду не потребує. Може рости на одному місці до 10 років.

Вона поширена майже по всій Україні, крім півдня степу і високогір’я Карпат. Ця квітка росте у листяних, соснових, змішаних лісах і заплавних дібровах. На жаль конвалія цвіте лише два тижні на рік.

Коли цвітуть конвалії

Як в дикій природі, так і на клумбах, в саду, конвалії сходять ранньою весною. Листя спочатку має вигляд скрученого в трубочку, а потім розправляється і між ним проростає стебло. На його закінчення формуються зачатки квіток, які розпустяться в середині травня — на початку червня.

Коли цвітуть конвалії в Україні

Оскільки конвалія багаторічна рослина то цвіте кожен рік.

Час цвітіння конвалії — з травня по червень. У середніх широтах цвітіння конвалії можна спостерігати навіть у квітні.

Скільки цвітуть конвалії

Цвітуть конвалії до 20 днів залежно від клімату. На кожній гілочці перебуває в середньому по 10 квіток. Але бувають і особливо пишні рослини, на яких може бути до 20 красивих дзвіночків.

Слід бути дуже обережним з цими рослинами. Якщо ти побачиш після цвітіння червоні ягідки, то в жодному разі не потрібно їх зривати — плоди конвалії дуже отруйні.

Яскраві ягідки особливо приваблюють допитливих дітей, тому будь напоготові, щоб твій малюк не з’їв ягоду, оскільки це загрожує дуже серйозними наслідками.

