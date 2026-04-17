Когда цветут ландыши в Украине: лучшее время любоваться ароматным приветом волшебной весны

Календарная весна уже начала свое господство в природе. Прорастают и цветут первые весенние цветы. Этим нежным произведениям природы радуются все, ведь серые, темные цвета холодного времени года уже порядком надоели.

В это весеннее время и приходится цветение важнейшего цветка весны, который очаровывает всех — от мала до велика своим нежным экзотическим видом и естественным ароматом. И как сказано в стихотворении — “Цвітуть конвалії духмяні — привіт чарівної весни”.

Читай в каких регионах можно найти ландыши, сколько длится период цветения и когда начинают цвести ландыши в Украине — в материале.

Где растет и цветет ландыш в Украине

По христианскому преданию, когда Богородица оплакивала распятого сына, ландыши возникли из ее слез.

Православный народ считает ландыш божественным цветком. Сама Богородица носила на голове венок из серебристых цветков ландыша.

Ландыш — многолетнее растение рода Convallaria семейства Спаржевых. Это морозостойкое растение и в подготовке к зиме не нуждается. Может расти на одном месте до 10 лет.

Ландыш распространен почти по всей Украине, кроме юга степи и высокогорья Карпат. Этот цветок растет в лиственных, сосновых, смешанных лесах и дубравах. К сожалению ландыш цветет всего две недели в год.

Когда цветут ландыши

Как в дикой природе, так и на клумбах, в саду, ландыши сходят ранней весной. Листья сначала имеют вид скрученного в трубочку, а затем расправляются и между ними прорастает стебель. В его окончании формируются зачатки цветков, которые распустятся в середине мая — начале июня.

Когда цветут ландыши в Украине

Поскольку ландыш многолетнее растение то цветет каждый год.

Время цветения ландыша — с мая по июнь. В средних широтах цветение ландыша можно наблюдать даже в апреле.

Сколько цветут ландыши

Цветут ландыши до 20 дней в зависимости от климата. На каждой веточке находится в среднем по 10 цветков. Но бывают и особенно пышные растения, на которых может быть до 20 красивых колокольчиков.

Следует быть очень аккуратным с этими растениями. Если ты увидишь после цветения красные ягодки, то ни в коем случае не нужно их срывать — плоды ландыша очень ядовиты.

Яркие ягодки особенно привлекают любознательных детей, поэтому будь внимателен, чтобы твой малыш не съел ягоду, поскольку это чревато очень серьезными последствиями.

