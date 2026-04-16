Когда цветут сакуры во Львове в 2026: где найти красоту и как не пропустить пик цветения

Почему-то существует мнение, что любоваться сакурами нужно ехать в Ужгород. Впрочем, это действительно так: каждую весну город превращается почти в вишнёвый туннель, а туристов там столько, что иногда сложно просто спокойно прогуляться.

Но знаешь ли ты, что во Львове сакур не меньше — просто они разбросаны по разным районам и не собраны в единый туристический маршрут, как в Ужгороде.

Поэтому восстанавливаем справедливость — рассказываем, где и когда цветут сакуры во Львове, а также даём конкретные адреса и период цветения.

Когда цветут сакуры во Львове в 2026 году

Обычно сакуры начинают распускаться примерно в середине апреля, то есть уже сейчас, а пик цветения приходится на период с третьей недели апреля до начала мая.

Цветут они совсем недолго — всего 7–10 дней, иногда до двух недель, если погода прохладная.

Во Львове сакуры высаживали в разные годы, поэтому в разных локациях они могут цвести не одновременно, а волнами.

Лучшие фотографии получаются не в самый пик цветения, а немного раньше — за день-два до него, когда деревья выглядят особенно лёгкими и воздушными.

Также идеальное время для съёмки — утро или закат, когда мягкий свет делает розовые лепестки особенно нежными.

Где цветут сакуры во Львове

Больше всего сакур во Львове можно увидеть в парке имени Папы Римского Иоанна Павла II на Сыхове. Рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы здесь высажено около 120 деревьев.

Первые сакуры появились в этом месте ещё в 2011 году. С тех пор они значительно выросли, и теперь во время цветения парк привлекает сотни людей.

Если хочешь увидеть сакуры в разных уголках города, обрати внимание на такие локации:

Стрыйский парк — главная сакуровая локация Львова

парк Франко

улица Кирилла и Мефодия

площадь Мытная — одна из самых ярких весенних точек, где вместе с сакурами цветут райские яблони и миндаль

площадь Петрушевича — здесь растёт и цветёт более десяти деревьев

улица Черновицкая

угол улиц Гнатюка и Наливайко (возле отеля Rius)

пересечение улиц Зелёной и Студенческой

площадь Музейная возле Доминиканского собора — хотя здесь всего одно дерево, оно придаёт месту особый шарм

улица Городоцкая (возле церкви святой Анны)

улица Героев Майдана

у входа в Парк культуры

улица Тютюнников, 27

Интересно, что традиция любоваться сакурами пришла к нам из Японии — там это называется ханами.

Люди собираются под деревьями и символически напоминают себе о том, что жизнь проходит так же быстро, как цветёт сакура.

