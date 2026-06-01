Поздравления с первым днем лета 2026: актуальные поздравления в стихах и прозе

Лето — любимая пора года для многих людей. Она ассоциируется у нас с морем, трехмесячным праздником света, тепла, радости и пикников.

Но есть и другие летние радости, которые у нас не смогут забрать: вечерние прогулки с самыми родными, обеды на летних террасах и многое другое.

Если ты ищешь поздравления с первым днем лета в стихах и прозе, и хочеш отправить их тем, кто дорог твоему сердцу — читай и поздравляй прямо сейчас!

Поздравления с началом лета в прозе

Поздравляю с первым днем лета! С порой бронзового загара и красоты, безграничного веселья в лучах солнечного света. Желаю фруктового настроения июня, медового счастья июля и пестрых надежд августа! Пусть каждый день будет ярким, незабываемым и спокойным!

***

С праздником! Желаю мира, любви, хорошего настроения и теплой погоды! Желаю тебе радости и мирных дней. Пускай ты и твоя семья всегда будете в безопасности!

***

С первым летним днем! Желаю тебе мирных рассветов, спокойных вечеров и тихих ночей. Пусть каждый день лета дарит тебе только позитивные и яркие эмоции, счастье и радость!

***

С первым днем лета! Пусть оно будет ярким и незабываемым, ведь лето — это маленькая жизнь!

Поздравления с первым днем лета в стихах

***

Наконец-то наступило лето долгожданное:

Сказочное, теплое, милое, желанное.

С первым днем поры прекрасной всех вас поздравляю.

Теплых, ласковых минут лета вам желаю.

***

Пусть первый день лета подарит тебе счастье,

Добро и везение тебе принесет.

Желания, планы пускай воплотятся,

А жизнь ваша льется без бед и забот.

Пусть солнечный лучик для тебя улыбнется,

Пусть песенку лета для вас пропоет.

Пускай твоя грусть пропадет, унесется,

А вечное счастье навеки придет!

***

Наконец-то снова лето,

Первый день встречаем мы,

В эту пору беззаветно

И безумно влюблены.

Лета яркого желаю,

Моря, солнца, теплоты,

Лето — маленькая сказка,

Всплеск эмоций, доброты.

