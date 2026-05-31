Просил маму его отпустить: во Львове мальчику пересадили сердце погибшей в ДТП девочки

Во Львове врачи совершили настоящее медицинское чудо, ставшее символом безграничной трагедии и в то же время невероятной надежды.

Впервые в истории Детской Больницы Святого Николая трансплантация сердца была проведена непосредственно в ее стенах. 12-летний Назар Мазур из Винницкой области получил шанс на новую жизнь благодаря сердцу 10-летней девочки, погибшей в автокатастрофе.

Черный день календаря: двойной диагноз в семье

История Назара — это хроника невероятной стойкости. В 2023 году в семью пришла беда, которую трудно осознать: в один и тот же день Назару диагностировали лейкоз (рак крови), а его маме Анастасии — рак щитовидной железы. В это время отец мальчика защищал страну на фронте, не имея возможности быть рядом.

После изнурительной химиотерапии Назар пережил тяжелую ковидную пневмонию. Легкие работали всего на 10%, но ребенок выжил. Однако болезнь нанесла удар по сердцу — оно растянулось и почти перестало качать кровь.

Фракция выброса упала до критической отметки. Мальчик угасал на глазах и даже просил маму отпустить его, так как силы бороться заканчивались.

Спасительное решение: мужество родителей донора

Спасение пришло из другой трагедии. 10-летняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы в ДТП. После того как врачи констатировали смерть мозга, ее родители приняли чрезвычайно трудное, но героическое решение — дать согласие на посмертное донорство. Ее сердце оказалось идеальным для Назара.

Трансплантацию совместно провели две команды Первого медобъединения Львова под руководством детского кардиохирурга Александра Ячника и руководителя Центра сердца и сосудов Романа Домашича.

— Операция длилась 3 часа. Новое сердце Назара начало биться уже на операционном столе. Это первая выполненная трансплантация именно в стенах Детской Больницы Святого Николая, — сообщили в медучреждении.

Новые мечты: лаваш на мангале и кресло президента

Сейчас Назар уверенно выздоравливает. Его мама не устает благодарить семью девочки-донора:

— Я каждый день молюсь и благодарю семью девочки, которая, несмотря на страшную потерю, согласилась на донорство и спасла нашего Назарчика. Мы хотим, чтобы о трансплантации знало как можно больше людей.

Сегодня Назар уже ходит по коридорам без одышки. У него большие планы на будущее: мальчик мечтает стать президентом Украины, чтобы помогать детям. Но первая и самая заветная мечта — вернуться в родной Ладыжин и съесть лаваш с сыром, приготовленный на мангале.

