Музыка вместо тревоги: в харьковской подземке готовят необычное нововведение

Харьковский метрополитен, который за последние годы стал для горожан чем-то значительно большим, чем просто транспортная артерия, готовится изменить свою атмосферу. В КП Харьковский метрополитен официально подтвердили: на станциях планируют запустить трансляцию музыки.

Зачем это нужно?

Главная цель инициативы — не развлечение, а психологическая разгрузка. Постоянные тревоги, стресс и жизнь под обстрелами истощают нервную систему харьковчан. В профильном предприятии надеются, что спокойные мелодии помогут пассажирам хотя бы на несколько минут «заземлиться», отвлечься от тяжелых новостей и почувствовать относительный уют.

— Мы стремимся создать условия, при которых пребывание на станциях будет более комфортным с эмоциональной точки зрения. В это сложное время даже такие, казалось бы, мелочи могут стать весомой поддержкой для ментального здоровья людей, — отмечают в метрополитене.

Читать по теме Список станций Харьковского метрополитена: сколько остановок имеет метро города Сколько станций имеет метро Харькова?

Где зазвучат первые аккорды?

Сейчас специалисты работают над технической стороной вопроса: настраивают оборудование и решают организационные моменты. Пилотной площадкой для музыкального эксперимента выбрали станцию «Победа».

Именно здесь проверят, как пассажиры реагируют на нововведение. На основе отзывов и замечаний горожан будет приниматься решение — стоит ли масштабировать этот опыт на другие ветки подземки.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения харьковское метро превратилось в настоящий «город под городом», где люди не только передвигаются, но и пережидают опасность, учатся и даже отмечают праздники. Музыка должна стать еще одним шагом к тому, чтобы сделать это пространство более человечным.

Ранее мы писали о том, что мешает построить метро на Троещину — читайте в материале подробности о мифах и настоящих причинах долгостроя.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!