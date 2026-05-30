Музика замість тривоги: у харківській підземці готують незвичайне нововведення

Харківський метрополітен, який за останні роки став для містян чимось значно більшим, ніж просто транспортом, готується змінити свою атмосферу. У КП Харківський метрополітен офіційно підтвердили: на станціях планують запустити трансляцію музики.

Навіщо це потрібно

Головна мета ініціативи — не розваги, а психологічне розвантаження. Постійні тривоги, стрес та життя під обстрілами виснажують нервову систему харків’ян. У профільному підприємстві сподіваються, що спокійні мелодії допоможуть пасажирам хоча б на кілька хвилин «заземлитися», відволіктися від важких новин та відчути бодай відносний затишок.

— Ми прагнемо створити умови, за яких перебування на станціях буде більш комфортним з емоційної точки зору. У цей складний час навіть такі дрібниці можуть стати вагомою підтримкою для ментального здоров’я людей, — зазначають у метрополітені.

Де зазвучать перші акорди

Наразі фахівці працюють над технічною стороною питання: налаштовують обладнання та вирішують організаційні моменти. Пілотним майданчиком для музичного експерименту обрали станцію Перемога.

Саме тут перевірять, як пасажири реагують на нововведення. На основі відгуків та зауважень містян прийматиметься рішення — чи варто масштабувати цей досвід на інші гілки підземки.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення харківське метро стало справжнім містом під містом, де люди не лише пересуваються, а й перечікують небезпеку, навчаються та навіть відзначають свята. Музика має стати ще одним кроком до того, щоб зробити цей простір більш людяним.

