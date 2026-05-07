Коли фінал Ліги чемпіонів 2026: на якому стадіоні визначиться володар кубку

Європейський футбольний сезон виходить на фінішну пряму: офіційно визначилися фіналісти Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Читай в матеріалі, коли фінал Ліги чемпіонів 2026, на якому стадіоні відбудеться матч та хто пройшов у фіналісти.

Фінал Ліги чемпіонів 2026: дата, місце, час

30 травня лондонський Арсенал та паризький Парі Сен-Жермен зійдуться у вирішальному поєдинку на Пушкаш Арені в Будапешті. Початок зустрічі заплановано на 19:00 за київським часом.

Для французького клубу цей фінал стане вже другим поспіль і третім у загальній історії. Парижани, які є чинними володарями трофея, проклали собі шлях до Угорщини крізь надзвичайно напружене протистояння з мюнхенською Баварією.

Після результативної перемоги 5:4 у першій грі, команда Луїса Енріке зуміла втримати необхідну нічию 1:1 у Мюнхені. Усман Дембеле відкрив рахунок уже на третій хвилині зустрічі, і хоча Гаррі Кейн зрівняв рахунок на останніх секундах матчу, загальний рахунок 6:5 на користь парижан вивів їх до фіналу.

Лондонський Арсенал під керівництвом Мікеля Артети повертається на головну сцену Європи вперше за останні двадцять років. Шлях канонірів до омріяного матчу був позначений суворою тактичною дисципліною у протистоянні з мадридським Атлетіко. Після виїзної нічиєї 1:1 англійський клуб здобув мінімальну домашню перемогу з рахунком 1:0.

Героєм вечора став Букайо Сака, який відзначився під занавіс першого тайму, вдало зігравши на добиванні після сейву Яна Облака. Незважаючи на тиск іспанців, лондонці втримали перевагу та отримали шанс завоювати перший у своїй історії титул переможців Ліги чемпіонів.

Переможець матчу не лише отримає статус найсильнішого клубу континенту, а й право позмагатися за Суперкубок УЄФА з переможцем Ліги Європи.

Тим часом УЄФА вже визначив господаря фіналу на наступний сезон 2026/2027 — ним стане мадридський стадіон Ванда Метрополітано.

