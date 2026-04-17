Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2026: хто лідирує і на якому місці тепер Україна

Після останнього єврокубкового тижня Україна покращила своє положення в рейтингу коефіцієнтів УЄФА.

Яке тепер місце займає Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА і що це означає — у матеріалі.

Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА: рейтинг зростає

Єдиний український представник у цьому сезоні — донецький Шахтар — зіграв унічию 2:2 з нідерландським АЗ у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій.

Завдяки перемозі в першій грі 3:0 Шахтар вийшов у півфінал турніру.

Цей результат приніс Україні додаткові бали, і в рейтингу країна піднялася з 24-го на 23-тє місце, випередивши Сербію.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2026: чим вона важлива

Таблиця коефіцієнтів УЄФА визначає, скільки команд від кожної країни потрапляє в єврокубки і з яких етапів вони стартують.

Від позиції в рейтингу залежить, чи гратиме клуб одразу в основному турнірі, чи йому доведеться проходити довгі кваліфікації.

Станом на квітень 2026 року лідерами рейтингу є Англія, Італія, Іспанія.

Саме ці країни зараз отримують додаткові переваги в єврокубках завдяки високим результатам своїх клубів.

Україна в рейтингу тримається на 23 місці з коефіцієнтом 25,912.

Для України головна боротьба йде не з топ-країнами, а з сусідами по таблиці. Саме вони визначають, чи зможе країна отримати більше місць у єврокубках і чи будуть клуби стартувати з більш вигідних раундів.

А ще поцікався, чи буде грати Мессі на ЧС-2026: що говорить тренер збірної Аргентини та сам футболіст.

