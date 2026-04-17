Таблица коэффициентов УЕФА 2026: кто лидирует и какое место сейчас занимает Украина

После последней еврокубковой недели Украина улучшила своё положение в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Какое место сейчас занимает Украина в таблице коэффициентов УЕФА и что это означает — в материале.

Украина в таблице коэффициентов УЕФА: рейтинг растёт

Единственный украинский представитель в этом сезоне — донецкий Шахтёр — сыграл вничью 2:2 с нидерландским АЗ в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

Благодаря победе в первой игре 3:0 Шахтёр вышел в полуфинал турнира.

Этот результат принёс Украине дополнительные очки, и в рейтинге страна поднялась с 24-го на 23-е место, опередив Сербию.

Таблица коэффициентов УЕФА 2026: чем она важна

Таблица коэффициентов УЕФА определяет, сколько команд от каждой страны попадёт в еврокубки и с каких этапов они начнут выступление.

От позиции в рейтинге зависит, будет ли клуб начинать сразу с основного турнира или ему придётся проходить длинные квалификации.

По состоянию на апрель 2026 года лидерами рейтинга являются Англия, Италия и Испания.

Именно эти страны сейчас получают дополнительные преимущества в еврокубках благодаря высоким результатам своих клубов.

Украина в рейтинге держится на 23-м месте с коэффициентом 25,912.

Для Украины главная борьба идёт не с топ-странами, а с соседями по таблице. Именно они определяют, сможет ли страна получить больше мест в еврокубках и будут ли клубы стартовать с более выгодных раундов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!