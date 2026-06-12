В Ужгороде мужчина не выпускал жену с дочерью из дома, угрожал ножом и стрелял

В Ужгороде сотрудники Национальной полиции успешно провели экстренную спецоперацию по освобождению заложников, задержав опасного вооруженного злоумышленника.

Событие развернулось в одном из частных помещений областного центра, где 37-летний ранее судимый местный житель силой удерживал в доме собственную 31-летнюю жену и их 5-летнюю дочь.

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По предварительным данным правоохранителей, инциденту предшествовала бытовая ссора между супругами, стремительно переросшая в физическое и психологическое насилие.

Мужчина сначала ударил женщину, после чего начал открыто угрожать ей ножом.

Впоследствии фигурант взял в руки огнестрельное оружие и произвел, по меньшей мере, три выстрела из пистолета внутри жилого помещения, полностью заблокировав напуганной матери и малолетнему ребенку выход на улицу.

Принимая во внимание реальную угрозу жизни людей и вооруженное сопротивление злоумышленника, к штурму здания были привлечены бойцы спецподразделения КОРД.

Благодаря четким и слаженным действиям спецназовцев, нападающего удалось оперативно нейтрализовать и задержать, не допустив жертв или ранений среди заложников.

Сотрудники полиции успешно эвакуировали из опасной зоны женщину и ребенка, которые находились в состоянии сильного психологического шока; они в полной безопасности под наблюдением специалистов.

Сам фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. На месте происшествия криминалисты и оперативники уже завершили все первоочередные следственные действия, изъяв вещественные доказательства, в том числе оружие и гильзы.

Следователи Ужгородского районного управления полиции, при процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры, официально квалифицировали противоправные действия злоумышленника по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Ему инкриминируют часть 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы нескольких лиц, совершенное в отношении малолетнего ребенка) и часть 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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