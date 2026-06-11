Изготовил 12 кг взрывчатки: задержан агент ФСБ, который готовил теракты в центре Харькова

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Харьковской областной прокуратурой провели успешную спецоперацию на опережение, предотвратив теракты в прифронтовом Харькове.

Силовики разоблачили и задержали вражеского агента, который по заданию российских спецслужб готовил серию подрывов гражданских объектов в центральной части города. Фигурантом оказался 34-летний безработный житель Кировоградской области – подробности читай в нашем материале.

Жителю Кировоградщины грозит до 12 лет тюрьмы за попытку организации теракта в Харькове

В поисках легких заработков в одном из телеграм-каналов мужчина пошел на сотрудничество с представителем ФСБ РФ. За успешное выполнение диверсионной задачи российские кураторы пообещали исполнителю денежное вознаграждение в размере около 10 тысяч долларов США.

После завершения вербовки злоумышленника срочно отправили в Харьков, где он арендовал жилье и начал фазу подготовки к совершению террористического акта с целью устрашения мирного населения и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

По подробной инструкции, которую злоумышленник получал непосредственно из России, он должен был изготовить два мощных самодельных взрывных устройства на основе 12 килограммов взрывчатого вещества.

Российские захватчики планировали оснастить эти бомбы мобильными телефонами для дистанционной активации и заложить их в центре Харькова.

Рашисты рассчитывали совершить дистанционные подрывы в час пик, ориентируясь на период максимального скопления и сосредоточения гражданских людей на улицах.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали вражеского приспешника в июне 2026 года непосредственно в арендованной харьковской квартире при изготовлении компонентов.

Задержание произошло именно в тот момент, когда фигурант находился на прямой видеосвязи с российским куратором, корректировавшим его действия по смешиванию химических веществ и сбору элементов адских машин.

Во время проведения неотложных обысков на месте временного проживания задержанного стражи порядка изъяли более 12 килограммов готовой взрывчатки, другие специфические технические компоненты для создания самодельных устройств, а также средства мобильной связи, которые агент регулярно менял для конспирации своих контактов с ФСБ.

Следователи Службы безопасности уже официально объявили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 14 и части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, квалифицирующей его действия как подготовку к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

По ходатайству стороны обвинения суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В настоящее время продолжаются комплексные следственные действия и назначен ряд профессиональных экспертиз, по результатам которых планируется дополнительная квалификация действий подозреваемого по статьям по незаконному обращению и изготовлению взрывчатых веществ.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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