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Изготовил 12 кг взрывчатки: задержан агент ФСБ, который готовил теракты в центре Харькова

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 11 июня 2026, 12:00 3 мин.
задержан агент фсб
Фото Служба Безопасности Украины

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