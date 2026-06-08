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Нацполиция предупредила покушение на Юсова: задержан агент спецслужб РФ

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 июня 2026, 13:00 3 мин.
Юсов ГУР МО: раскрыта схема подготовки заказного убийства

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