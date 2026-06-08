Нацполиция предупредила покушение на Юсова: задержан агент спецслужб РФ

Российские спецслужбы пытались ликвидировать одного из руководителей украинской разведки. Как стало известно из официальных сообщений правоохранителей, целью врага стал Андрей Юсов — известный представитель ГУР МО и заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Юсов ГУР МО под прицелом: как за 100 тысяч долларов планировали ликвидацию разведчика

Согласно информации Национальной полиции Украины, оперативники Департамента уголовного розыска разоблачили 38-летнего жителя Киева, которого завербовали спецслужбы рф. За совершение особо тяжкого преступления предателю пообещали вознаграждение в 100 тысяч долларов. Первые 10 тысяч он получил в качестве аванса для подготовки.

В Нацполиции отмечают, что задержанный — ранее судимый за имущественные преступления — должен был организовать убийство должностного лица. Фигурант действовал профессионально: изучал маршруты, по которым передвигается Юсов, мониторил его ежедневный график и инфраструктуру возле места жительства.

Орудием убийства должен был стать FPV-дрон, для управления которым агент активно искал опытного пилота. Однако реализовать задуманное ему не дали: оперативники уголовного розыска при силовой поддержке спецназа задержали злоумышленника.

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Юсов замах: вражеский агент планировал атаку с помощью FPV-дрона

Дополнительные детали раскрыли в Офисе Генерального прокурора. По данным прокуроров, подозреваемый — бывший военнослужащий с боевым опытом и навыками разведки. Именно эти знания он использовал, чтобы организовать замах.

В ОГПУ подчеркнули особую конспирацию участников группы. Для общения с кураторами агент использовал строительную терминологию:

Замах на Юсова называли стройкой или работой;

Заказчика из России величали прорабом;

Исполнителя — работягой;

Сам беспилотник или взрывчатку называли инструментом или цементом.

Подозреваемый неоднократно выезжал на объект, изучал возможные пути отхода после теракта. 4 июня его задержали. В настоящее время ему уже избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Почему именно Юсов

Юсов ГУР является одной из ключевых фигур в вопросах обмена пленными, что делает его важной целью для попыток дестабилизации со стороны рф. Сейчас следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают полный перечень лиц, причастных к подготовке преступления.

По статье о приготовлении к умышленному убийству по заказу (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115 УК Украины), задержанному грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

Юсов ГУР МО продолжает выполнять свои обязанности, а вражеский план строительства окончательно провален.

Главное фото: Национальная полиция Украины.

Теперь ты знаешь, как международное сотрудничество спецслужб спасает жизни украинских деятелей, но читай также о другом вопиющем случае предательства: использовал собственную мать для слежки — СБУ задержала агента ФСБ в Донецкой области.

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