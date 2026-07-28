Стрельба на Буковине 28 июля: мужчина ранил полицейских и скрылся в лесу

Утро 28 июля в селе Иживцы Черновицкого района выдалось кровавым. Во время проведения следственных действий 54-летний местный житель устроил настоящую засаду для правоохранителей, открыв огонь на поражение.

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Около 07:45 полицейские прибыли к дому подозреваемого. Следственные действия проводились в рамках дела о незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Однако вместо того, чтобы сотрудничать, хозяин встретил правоохранителей выстрелами.

Мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону полицейских, после чего, воспользовавшись моментом, скрылся в направлении ближайшего леса.

В результате дерзкого нападения двое офицеров получили ранения. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, им оказывают всю необходимую помощь. Информация о тяжести ранений пока уточняется, однако угрозы жизни, по предварительным данным, нет.

Стало известно, что полицейские разыскивают Миглея Валерия Николаевича, 19 ноября 1971 года, жителя села Ежовцы Черновицкого района.

Приметы разыскиваемого: среднего роста, среднего телосложения, был одет в черную футболку и темную обувь.

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Ситуация в области остается напряженной. Чтобы задержать вооруженного мужчину, руководство полиции ввело специальную полицейскую операцию. На поиски нападавшего брошены все имеющиеся силы: спецназ, оперативники и патрульные подразделения.

Правоохранители обращаются к жителям Черновицкой области с предупреждением:

Полиция обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и в случае получения какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого немедленно сообщить на спецлинию 102 или в дежурную часть отделения полиции №1 (г. Сторожинец) Черновицкого районного управления полиции по номеру 066-511-13-49.

По имеющейся информации, мужчина может быть вооружен и представлять опасность. Продолжаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

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