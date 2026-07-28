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Стрельба на Буковине 28 июля: мужчина ранил полицейских и скрылся в лесу

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 июля 2026, 11:00 2 мин.
Нападение на полицию в Ежовцах: введена спецоперация
Фото Pexels

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