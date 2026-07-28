РФ сбросила две бомбы на Сумы: среди раненых – трое детей

Эта ночь для жителей Сум стала настоящим испытанием. Пока город спал, враг направил две управляемые авиационные бомбы (КАБы) прямо по частному сектору. Удар был целенаправленным — по обычным домам, где в это время находились семьи с детьми.

Удар по Сумам: что известно о пострадавших

По официальным данным Сумской ОВА и городской администрации, в результате атаки пострадали шесть человек. Больше всего боли вызывает то, что половина пострадавших — дети. Речь идёт о малышах 3 и 6 лет, а также 10-летнем мальчике.

В настоящее время старший из детей находится под наблюдением врачей в больнице. Его состояние оценивается как стабильное, травмы не считаются критическими, однако медики проводят полное обследование. Остальным детям и взрослым помощь оказали на месте.

Среди пострадавших взрослых — две женщины 38 и 39 лет, а также 71-летний мужчина. Несмотря на пережитый ужас и полученные ранения, их состояние удовлетворительное, они будут проходить лечение амбулаторно.

Спасательная операция началась сразу после взрывов и продолжалась до самого утра. Картина на месте прилетов ужасная:

3 дома разрушены полностью — от них фактически ничего не осталось;

Еще около 12 домов получили повреждения различной степени: выбиты окна, посечены стены и разрушены крыши.

Олег Григоров из Сумской ОВА подчеркнул, что это была сознательная атака по гражданскому сектору. Никаких военных объектов рядом — только мирные улицы.

— В больнице еще обследуют 10-летнего мальчика. Но предварительно, у него нетяжёлые повреждения. Остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь без госпитализации, — отметил чиновник.

В настоящее время на месте работают соответствующие службы, чтобы помочь людям ликвидировать последствия авиаудара. Городские власти занимаются оценкой ущерба, чтобы как можно скорее оказать поддержку тем, кто в одно мгновение лишился крыши над головой.

Главное фото: Олег Григоров.

Напомним, ночью 2 июля Россия осуществила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.

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