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РФ сбросила две бомбы на Сумы: среди раненых – трое детей

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 июля 2026, 10:00 2 мин.
В Сумах КАБы попали в жилой квартал

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