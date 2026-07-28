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РФ скинула дві бомби на Суми: серед поранених — троє дітей

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Липня 2026, 10:00 2 хв.
У Сумах КАБи поцілили у житловий квартал

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