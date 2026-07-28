РФ скинула дві бомби на Суми: серед поранених — троє дітей

Ця ніч для мешканців Сум стала справжнім випробуванням. Поки місто спало, ворог спрямував дві керовані авіабомби (КАБи) прямо по приватному сектору. Удар був цілеспрямованим — по звичайних оселях, де в цей час перебували родини з дітьми.

Удар по Сумах: що відомо про постраждалих

За офіційними даними Сумської ОВА та міської адміністрації, внаслідок атаки постраждало шестеро людей. Найбільше болить те, що половина поранених — діти. Мова йде про малечу 3-х та 6-ти років, а також 10-річного хлопчика.

Наразі найстарший із дітей перебуває під наглядом лікарів у лікарні. Його стан оцінюють як стабільний, травми не вважаються критичними, проте медики проводять повне обстеження. Іншим дітям та дорослим надали допомогу на місці.

Серед постраждалих дорослих — двоє жінок (38 та 39 років) та 71-річний чоловік. Попри перенесений жах та поранення, їхній стан задовільний, вони лікуватимуться амбулаторно.

Рятувальна операція розпочалася одразу після вибухів і тривала до самого ранку. Картина на місці прильотів жахлива:

3 будинки зруйновані вщент — від них фактично нічого не залишилося;

Ще близько 12 осель зазнали пошкоджень різного ступеня: вибиті вікна, посічені стіни та розбиті дахи.

Олег Григоров із Сумської ОВА наголосив, що це була свідома атака на цивільний сектор. Жодних військових об’єктів поруч — лише мирні вулиці.

— У лікарні ще обстежують 10-річного хлопчика. Але попередньо, у нього неважкі ушкодження. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу без госпіталізації, — зазначив посадовець.

Наразі на місці працюють відповідні служби, щоб допомогти людям ліквідувати наслідки авіаудару. Міська влада займається оцінкою збитків, аби якнайшвидше надати підтримку тим, хто в одну мить втратив дах над головою.

Головне фото: Олег Григоров.

Нагадаємо, вночі 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети.

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