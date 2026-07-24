РФ вдарила по полігону під час виставки озброєння: загинули 10 людей, майже 100 постраждалих

Пообіддя 24 липня стало чорним днем для Київської області. Російська балістична ракета поцілила в приватний полігон у Бучанському районі, де в цей момент проходив закритий захід — виставка українського озброєння. Наслідки атаки виявилися катастрофічними.

Кількість жертв зростає: дані Генпрокурора

Станом на 15:04 Генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив уточнену інформацію: внаслідок удару загинуло 10 осіб. Кількість поранених наближається до 100 людей.

— Росія вкотре завдала ракетного удару по Київщині. Загинуло 10 осіб, ще близько 100 людей отримали поранення різного ступеня важкості. За фактом цього воєнного злочину Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України, — зазначив прокурор.

Водночас розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

Трагедія на Київщині: що сказав Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та наголосив, що на місці трагедії досі триває рятувальна операція. За його словами, Росія вже давно перейшла межу будь-яких людських норм.

— Зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. На жаль, відомо про загиблих та десятки постраждалих. Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей, — заявив голова держави.

Зеленський також згадав про паралельні жорстокі атаки на Слов’янськ, де авіабомби вбили п’ятьох людей, та закликав світ до рішучості:

Важливо, щоб партнери повністю розуміли, що від них також залежить захист життя. Ракети для “Петріотів” – це пріоритет номер один.

Українська рада зброярів: на локації перебувала еліта індустрії

Експерти та представники оборонного сектору впевнені — ворог знав, куди цілити. Засновник компанії First Contact Валерій Боровик в етері Апостроф TV заявив, що удар по полігону був надзвичайно потужним і стався саме під час виставки.

— Це було конкретно під конкретну подію. Маємо загиблих і серйозні руйнування, — зазначив він.

В Українській раді зброярів додали, що на локації перебували ключові представники оборонної індустрії. Хоча координати заходу не поширювали публічно, ракета прилетіла саме туди, де зібралися фахівці.

Позиція Сергія Флеша: чому він не поїхав на полігон

У центрі обговорення опинився і новопризначений радник президента з технологій Сергій Бескрестнов (Флеш). Спочатку він коротко написав у соцмережах, що з ним і командою все добре, що змусило багатьох думати, ніби він був на місці події.

Згодом Флеш уточнив: особисто на виставці його не було. Він пояснив свою відсутність принциповою позицією щодо безпеки. За словами експерта, він уникає масових заходів на полігонах через:

відсутність капітальних укриттів;

велику кількість учасників в одному місці;

зону досяжності ворожої балістики;

завчасні анонси місця зустрічі.

У Київській обласній військовій адміністрації офіційно підтвердили факт балістичного удару по приватному полігону. Найбільше дісталося Бучанському району. В ОВА наголошують, що наразі збирають всю інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань, обіцяючи надати деталі згодом.

Нагадаємо, вночі 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети.

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