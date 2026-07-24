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РФ вдарила по полігону під час виставки озброєння: загинули 10 людей, майже 100 постраждалих

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Липня 2026, 16:17 3 хв.
Трагедія 24 липня: балістичний удар по полігону в Бучанському районі
Фото Сайт президента України

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