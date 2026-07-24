Для тебе Батьківство

Виплати на дітей можуть зрости у 2-3 рази: які суми передбачає новий законопроєкт

Марина Слизовська 24 Липня 2026, 13:30 4 хв.
Виплати на дітей в Україні збільшать
Фото Pexels

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