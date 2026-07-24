Виплати на дітей можуть зрости у 2-3 рази: які суми передбачає новий законопроєкт

В Україні можуть відчутно зрости виплати на дітей під опікою, а також для дітей з інвалідністю. Відповідний проєкт закону отримав підтримку Кабінету міністрів, далі його мають роглянути та підтримати у парламенті. Проєкт закону №15438 зареєстрували на сайті Верховної Ради 22 липня.

Законопроєкт щодо вдосконалення механізмів захисту дітей: що зміниться

Виплати на дітей в Україні зростуть у 2-3 рази

грошова допомога на дитину під опікою чи піклуванням і дитину в прийомній сім’ї або дитбудинку сімейного типу, зросте з 7042 – 8780 грн. до 15750 – 20250 грн. залежно від віку;

грошова допомога для дитини з інвалідністю збільшиться з 9860 – 12292 до 24750 – 29250 грн.;

грошова допомога при встановленні опіки або піклування над дитиною, а також при влаштуванні дитину в прийомну сім’ю або дитбудинок сімейного типу становитиме 36000 грн., це буде одноразова виплата.

Зазначається, що остаточну суму виплат розрахують відповідно до закону про держбюджет на 2027 рік. На даний момент розрахунки є орієнтовними.

Цілодобове реагування на повідомлення про загрозу дитині

Передбачається запровадження оперативної реакції на загрозу дитині у будь-який час доби та у вихідні й святкові дні. При цьому оплата працівників служби у справах дітей має відповідати новому графіку роботи. Громади мають забезпечити їх службовим транспортом або альтернативою, щоб була можливість приїхати до постраждалої дитини в будь-який момент.

Також мають переглянути кількість працівників соцслужби на рівні тергромад. У містах один працівник має відповідати не більш як за 1,5 тисячі неповнолітніх, для сіл та селищ — один працівник не більш як на 800 дітлахів. Там, де мешкає менша кількість дітей, має працювати мінімум три співробітника соцслужби.

Посилення права сироти на виховання у сім’ї

Згідно з нормами законопроєкту, сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, може перебувати в дитбудинку не більше пів року, поки їй шукають родину.

З наступного року запропоновано створювати нові сімейні форми виховання у форматі прийомної сім’ї. Раніше створені дитбудинки сімейного типу продовжать існувати.

Розлучати братів та сестер заборонять, за винятком окремих ситуацій і за умови, що це відповідатиме інтересам дитини.

Також прийомним сім’ям, де є п’ятеро і більше дітей, та спеціалізованим прийомним сім’ям пропонують надавати житло.

Будуть посилені й соцгарантії для прийомних батьків і батьків-вихователів. Передбачається сплата єдиного внеску на соцстрахування за кожного з двох батьків із забезпечення, розрахованого на сім’ю в цілому. Це вплине на страховий стаж і майбутню пенсію обох дорослих, які виховують прийомних дітей.

Прийомна дитина має знати правду

Від дитини не можна буде приховати її усиновлення, це може бути таємницею лише для сторонніх осіб. Упродовж першого року усиновлення прийомна сім’я отримує соціальний супровід.

Відповідальність службовців

Голова органу опіки отримає штраф у випадку, якщо звіт про заходи щодо усунення небезпеки для дитини не подадуть вчасно без поважних причин. Крім того, у випадку бездіяльності, через яку дитина та сім’я залишились без необхідної їм допомоги, суд має повідомити органи досудового розслідування про цей випадок.

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Окрім вищеперерахованих змін, заплановано також створення інституту довіреної особи — у випадку смерті чи недієздатності прийомних батьків. Також планують створити законодавчу базу для центрів захисту дитини. І ще будуть обов’язково реєструвати недержавні заклади для дітей у Реєстрі надавачів соцпослуг.

Зазначимо, що законопроєкт розробило Міністерство соцполітики, сім’ї та єдності. Він є одним з головних етапів реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки.

Раніше ми розповідали про державну програму єЯсла: хто має право на участь та як подати заявку.

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