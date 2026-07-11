Ціна материнства на потім: до 2036 року майже 80 млн жінок можуть діагностувати безпліддя

Світ стоїть на порозі серйозної демографічної кризи. Нове глобальне дослідження, результати якого опублікував Euronews.

, прогнозує різке зростання кількості випадків жіночого безпліддя. За оцінками вчених, протягом наступного десятиліття цей показник сягне позначки у 79,5 мільйонів — це майже в 1,5 раза більше, ніж було зафіксовано у 2023 році.

Віковий фактор: оли біологічний годинник випереджає медицину

Основний удар припаде на жінок вікової категорії від 35 до 49 років. Найбільш критичну динаміку лікарі спостерігають у групі 35–39 років. Головна причина такої тенденції цілком передбачувана — масове відкладання материнства на потім.

Аналізуючи дані з 204 країн світу (період спостереження 1990–2023 рр.), китайські дослідники виявили парадокс: найшвидше безпліддя наступає у розвинених країнах та державах із середнім рівнем доходу, що активно модернізуються.

Вчені виділяють кілька ключових факторів, що формують цю «репродуктивну бурю»:

Біологічне виснаження: з віком запас яйцеклітин (оваріальний резерв) неминуче знижується, а ризик викиднів та генетичних патологій зростає;

Соціальна трансформація: пізні шлюби, пріоритет кар’єри та фінансової стабільності призводять до того, що перші спроби зачаття відбуваються тоді, коли фертильність уже йде на спад;

Ілюзія всесильності медицини: багато пар сподіваються на допоміжні технології, проте їхня ефективність після 35 років суттєво падає, а вартість процедур залишається захмарною для більшості.

Технології не врятують без соціальних змін

Експертка з питань фертильності Росіо Нуньєс Калонже наголошує: проблему неможливо розв’язати лише новими медичними апаратами чи препаратами.

— У багатьох країнах, зокрема в Європі, безпліддя — це соціальна проблема. Потрібно створювати умови для балансу між роботою та родиною, забезпечувати економічну підтримку молодим батькам, щоб вони не боялися народжувати раніше, — зазначає науковиця.

Варто пам’ятати, що безпліддя — це не лише жіноче питання. За даними ВООЗ, кожна шоста людина у світі стикається з труднощами при зачатті, а близько 12% пар репродуктивного віку потребують тривалого лікування.

У більшості випадків, коли пара не може завагітніти, чомусь винять жінку. Та у світі чоловіче безпліддя набирає обертів. Ми розповідали про симптоми і лікування чоловічого безпліддя.

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