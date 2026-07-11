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Цена материнства на потом: к 2036 году почти 80 млн женщин могут диагностировать бесплодие

Юлия Хоменко, редактор сайта 11 июля 2026, 16:00 2 мин.
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Фото Pexels

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