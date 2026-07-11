Цена материнства на потом: к 2036 году почти 80 млн женщин могут диагностировать бесплодие

Мир оказался на пороге масштабного демографического вызова. Новое глобальное исследование, результаты которого опубликовал Euronews.

По оценкам ученых, в ближайшее десятилетие эта цифра достигнет отметки в 79,5 миллионов — что почти в 1,5 раза превышает показатели 2023 года.

Возрастной фактор: когда биологические часы обгоняют медицину

Основной удар придется на женщин в возрастной категории от 35 до 49 лет. Наиболее критическую динамику врачи фиксируют в группе 35–39 лет. Главная причина такой тенденции вполне предсказуема — массовое откладывание материнства на потом.

Анализируя данные из 204 стран мира (период наблюдения с 1990 по 2023 гг.), китайские исследователи выявили парадокс: быстрее всего бесплодие наступает в развитых странах и государствах со средним уровнем дохода, которые проходят стадию активной модернизации.

Ученые выделяют несколько ключевых факторов, формирующих эту репродуктивную бурю:

Биологическое истощение:с возрастом запас яйцеклеток (овариальный резерв) неизбежно снижается, а риск выкидышей и генетических патологий возрастает.

Социальная трансформация: поздние браки, приоритет карьеры и финансовой стабильности приводят к тому, что первые попытки зачатия происходят в тот момент, когда фертильность уже идет на спад.

Иллюзия всесилия медицины: многие пары возлагают чрезмерные надежды на вспомогательные технологии (ЭКО), однако их эффективность после 35 лет существенно снижается, а стоимость процедур остается заоблачной для большинства.

Технологии не спасут без социальных перемен

Эксперт по вопросам фертильности Росио Нуньес Калонже подчеркивает: проблему невозможно решить только лишь с помощью новых медицинских аппаратов или препаратов.

— Во многих странах, в частности в Европе, бесплодие — это социальная проблема. Необходимо создавать условия для баланса между работой и семьей, обеспечивать экономическую поддержку молодым родителям, чтобы они не боялись рожать раньше, — отмечает ученая.

Стоит помнить, что бесплодие — это не только женский вопрос. По данным ВОЗ, каждый шестой человек в мире сталкивается с трудностями при зачатии, а около 12% пар репродуктивного возраста нуждаются в длительном лечении.

В большинстве случаев, когда паре не удается забеременеть, вину ошибочно возлагают на женщину. Однако в современном мире мужское бесплодие также стремительно набирает обороты. Ранее мы подробно рассказывали о симптомах и методах лечения мужского бесплодия.

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