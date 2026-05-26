Погода в Одессе на июль 2026: жара до +30 без туч и ливней будут ждать горожан

Уже совсем скоро Одесса встретит разгар лета — время пляжей, прогулок по набережной и долгих теплых вечеров.

Июль традиционно является самым жарким месяцем в городе, и 2026 год не станет исключением. Читай, какая будет погода в Одессе в июле 2026 года и к чему готовиться одесситам и гостям города — в материале.

Погода в Одессе на июль 2026: первая декада, с 01.07 по 10.07

В начале месяца Одессу по большей части накроет облачностью с лучами солнца: 1–2 июля ожидается преимущественно ясно, тогда как 3–4 числа небо затянется облаками.

Начиная с 5 июля снова появится солнце, однако 6-8 числа облачность вернется и будет доминировать до конца первой десятидневки. Осадков в этот период не предполагается.

Что касается температуры, жара будет ощущаться уже с первых дней месяца: днем ​​воздух будет прогреваться до +26…+29°C, идеально подходящий для отдыха на море. Ночью же термометр будет держаться на отметке +18…+21°C — достаточно тепло, чтобы комфортно проводить вечера под открытым небом.

Погода в Одессе в июле 2026 года: вторая декада, с 11.07 по 20.07

Середина месяца кажется самой динамичной в плане погоды: большинство дней будет солнечным или переменным, но 16 июля в городе прогнозируется дождь, а 17 — гроза. После этого погода стабилизируется и одесситов снова будет радовать солнце.

Температурный фон в этот период останется стабильно летним: днем ​​воздух будет прогреваться до +26…+29°C, а ночью — до +19…+22°C. Несмотря на кратковременный дождь, жара никуда не уйдет и вернется на следующий день после осадков.

Прогноз погоды в Одессе на июль 2026 года: третья декада, с 21.07 по 31.07

Завершение месяца станет самым жарким его отрезком: начиная с 24 июля до конца месяца будет преобладать ясная и малооблачная погода. Пик тепла ожидается 26-27 числа. Частично облачными будут 21-23, 27-28 и 31 июля, однако осадков в этот период не ожидается.

Температура в третьей декаде заметно увеличится: днем ​​в городе будет фиксироваться +26…+30°C, а ночью — +18…+22°C. Именно в это время Одесса полностью раскроет свой летний характер — солнечный, горячий и расслабленный.

