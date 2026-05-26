Ветеран труда: кто имеет право на статус в 2026 году и какие документы нужны для ЦНАПа

В Украине многие люди, десятилетиями работавшие на благо государства, могут претендовать на особый социальный статус. Ветеран труда — это не просто почетное звание, а юридически закрепленный статус, открывающий доступ к ряду государственных гарантий. В 2026 году условия получения этого статуса и перечень льгот остаются актуальными, хотя и имеют свои особенности.

Ветеран труда: кто имеет право и какой нужен стаж

Главный критерий, определяющий, кто имеет право на этот статус — это продолжительность официальной работы. Согласно законодательству, ветеран труда в Украине — это лицо, которое уже вышло на пенсию и имеет следующий стаж:

40 лет — для мужчин;

35 лет — для женщин.

Важно, что речь идет именно о страховом стаже, за который уплачивались взносы. Однако существуют и льготные категории. Получить статус могут:

Пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда»;

Лица с инвалидностью I и II групп, имеющие стаж не менее 15 лет;

Те, кто работал на особо вредных и тяжелых производствах (по спискам №1 и №2);

Люди с определенными нарушениями здоровья (например, по зрению или с детства), если у них есть необходимый стаж.

Какие предусмотрены для категории ветеран труда льготы в 2026 году

Ветеран труда согласно Закону (Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда) гарантирует поддержку в различных сферах жизни. Хотя из-за бюджетных ограничений некоторые нормы работают не в полную силу, основные льготы ветерана труда в 2026 году включают:

Медицина: бесплатное зубопротезирование (кроме драгоценных металлов), ежегодное обследование, первоочередная госпитализация и обслуживание в аптеках;

Налоги: полное освобождение от уплаты земельного налога;

Транспорт: бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы) и в пригородных электричках;

Бытовые условия: преимущественное право на установку домашних телефонов, первоочередной ремонт жилья и льготные кредиты (до 10 лет) на строительство дома;

Отпуск: возможность брать дополнительный двухнедельный отпуск в год без сохранения заработной платы (для тех, кто продолжает работать).

Ветеран труда: надбавка к пенсии

Итак, есть ли прямая надбавка к пенсии ветерану труда. Отдельной выплаты за статус нет, однако за большой стаж начисляются доплаты. На начало 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 грн.

За каждый лишний год страхового стажа (свыше 30 лет для женщин и 35 для мужчин) пенсионер получает доплату в размере 1% от пенсии, но не более 25,95 грн за каждый такой год.

Как получить удостоверение ветерана труда

Чтобы пользоваться всеми привилегиями, необходимо оформить удостоверение ветерана труда. Для этого нужно обратиться в ближайший ЦПАУ (ЦНАП) с таким пакетом документов:

заявление;

паспорт и копия ИНН;

пенсионное удостоверение;

справка об общем стаже работы или трудовая книжка;

фотография (3х4 см).

Услуга является бесплатной, а решение о предоставлении статуса принимается в течение 30 дней.

Помни: если среднемесячный доход семьи на одного человека в 2026 году превышает определенный предел (например, 4 660 грн), некоторые льготы на коммунальные услуги могут быть ограничены, поэтому стоит заранее проконсультироваться в органах соцзащит

