Мобилизация умерших и заключенных: в Закарпатье и Львовской области разоблачили махинации ТЦК

Вместо реального пополнения рядов ВСУ — манипуляции в базах данных и отчеты о мертвых душах. Правоохранители разоблачили масштабную схему бумажной мобилизации, к которой причастны трое высокопоставленных чиновников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Чиновники, пытаясь создать иллюзию успешного выполнения мобилизационного плана, выдумывали призывников, которых на самом деле не существовало. Для этого они использовали свой законный доступ к государственному реестру Оберіг, куда с помощью электронных ключей вносили заведомо ложные сведения.

Кого призывали на бумаге

Цинизм схемы впечатляет: чтобы улучшить показатели, в списки мобилизованных включали людей, которые физически не могли быть в армии. Среди них:

лица, которые уже умерли;

осужденные, находящиеся в местах лишения свободы;

граждане с правом на отсрочку или те, кто уже служит;

пенсионеры, которые по возрасту не подлежат призыву;

студенты военных вузов.

После махинаций в системе чиновники подписывали фиктивные поименные списки бойцов, которые якобы уже отправились в части. Эти подделки отправляли в областные ТЦК как доказательство эффективной работы.

География преступления и цифры

Самую дерзкую схему наладили в Мукачевском РТЦК на Закарпатье. Там 49-летний полковник (начальник военкомата) только за первые три месяца 2026 года фиктивно мобилизовал 162 человека. Его 37-летний заместитель в звании майора за этот же период добавил к статистике еще 108 фейковых воинов.

Аналогичный эпизод зафиксировали и во Львовской области. Временный глава Золочевского РТЦК, 41-летний подполковник, в конце 2025 года призвал на службу шестерых человек. На самом деле эти люди уже давно служили по контракту в госпитале Нацгвардии и других подразделениях.

Наказание и последствия

Всем троим фигурантам уже объявлено о подозрении. По решению суда избраны меры пресечения:

Начальнику Мукачевского военкомата — содержание под стражей с возможностью залога в 3,9 млн грн;

Его заместителю-майору — стража с альтернативой залога в 3,3 млн грн;

Подполковнику из Львовской области — залог в размере 121,1 тыс. грн.

Сейчас следователи устанавливают полный круг лиц, которые могли быть вовлечены в эту схему. Также проверяется деятельность военкоматов в других регионах страны, чтобы исключить существование подобных бумажных армий.

Главное фото: Руслан Кравченко.

