Космический феномен на вашем экране: ICTV2 готовит громкую телепремьеру хита Ты — космос

Если ты не успел попасть в кинотеатр на главный украинский кинофеномен года — у нас отличные новости. В эту пятницу, 29 мая, в 20:00, телеканал ICTV2 покажет эксклюзивную премьеру фильма Ты — космос. Эта лента не просто покорила прокат, а стала настоящим символом возрождения отечественного сай-фая.

От космического дальнобойщика до звезды эфира

Знакомство с главным героем начинается еще до праздничного вечера. Исполнитель главной роли, харизматичный Владимир Кравчук, на этой неделе сменил кабину звездолета на телестудию. Каждое утро в 7:00 он появляется в программе Утро в большом городе в качестве приглашенного соведущего Григория Германа и Юлии Зорий.

— Этот фильм — не просто о звездах или бесконечной пустоте. Это история о том, что даже когда ты остаешься последним человеком во Вселенной, настоящая близость не имеет границ и расстояний, — отмечают создатели ленты.

Сюжет, который держит в напряжении

Ты — космос — это первый в истории Украины полнометражный фильм, события которого разворачиваются в открытом космосе. Главный герой, обычный дальнобойщик Андрюха родом из Хмельницкой области, оказывается в невероятных обстоятельствах: Земля уничтожена, и он — едва ли не единственная живая душа во Вселенной.

Однако все меняется, когда на связь выходит Катрин — француженка, чей корабль терпит крушение. Теперь спасение женщины становится для Андрюхи смыслом жизни и главной миссией.

Работа режиссера Павла Острикова стала настоящим сарафанным хитом. За 19 недель проката лента собрала невероятные 60 миллионов гривен, объединив у экранов более 320 тысяч зрителей.

Мировое сообщество также по достоинству оценило картину:

Престижные премии Золотой осьминог и Серебряный Мельес (Страсбург);

Гран-при Одесского международного кинофестиваля;

Триумф в трех номинациях премий Черный лотос и Киноколо.

Показ Ты — космос станет яркой кульминацией Месяца украинского кино на ICTV2, в рамках которого зрители уже увидели такие важные проекты, как Буча, Каховский объект и Мышеловка.

Не пропусти: пятница, 29 мая, 20:00 — телеканал ICTV2.

