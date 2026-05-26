Шестой сезон Вскрытие покажет: ICTV2 начал съемки новых серий детектива

Один из главных хитов украинского телеэфира возвращается. Телеканал ICTV2 совместно с Mamas Film Production начали работу над шестым сезоном детективной франшизы Вскрытие покажет. Зрителей ждут 20 свежих эпизодов, в которых расследования станут еще опаснее, а личная жизнь героев — еще запутаннее.

Прошлый сезон сериала установил настоящий рекорд: его посмотрели 6,9 миллиона зрителей. Каждый четвертый украинец следил за тем, как судмедэксперт Яна Гончар ищет истину на операционном столе, а следователь Олег Гончар — на улицах города. В новых сериях ставки растут.

Свежая кровь и семейные тайны

Главная сюжетная линия сезона закрутится вокруг нового персонажа — Никиты Фарины (его сыграет Даниил Маржец). Никита — давний друг Олега, который приходит работать в бюро не просто так. Он убежден, что его сестра Александра, которую годами считали погибшей, на самом деле жива. Мужчина утверждает, что видел ее своими глазами, и теперь команда бюро берется распутать этот загадочный клубок.

Больше экшена и столичный вайб

Продюсер сериала Михаил Майлис обещает, что шестой сезон будет значительно динамичнее предыдущих. Из-за постоянных обстрелов героям придется сменить локацию — бюро переезжает в новый, более безопасный офис. Но сидеть в кабинетах актерам не придется.

— В этом сезоне будет гораздо больше движения: погони, драки, сложные трюки. Мы сделали особый акцент на Киеве. Зрители узнают Пейзажную аллею, уютные дворики Подола, изысканную Воздвиженку. Город станет полноценным героем кадра, — рассказывает продюсер.

Главная интрига: будут ли Яна с Олегом вместе

Финал пятого сезона оставил фанатов с разбитым сердцем: главные герои разошлись и попытались построить счастье с другими партнерами. Смогут ли они остаться просто коллегами, или прежние чувства вспыхнут с новой силой? Этот вопрос станет центральным на протяжении всех 20 серий.

Исполнитель роли Олега Гончара, актер Артемий Егоров, признается, что возвращение к съемкам было похоже на встречу с семьей:

Мы за эти годы стали настоящей киносемьей, чувствуем друг друга с полуслова. Моему герою снова придется проходить через вызовы, но рядом есть люди, на которых можно положиться.

Изменения коснутся каждого:

Зрители наконец-то увидят, как Зиновий и Анжела справляются с ролью молодых родителей;

Остроумный Свят будет пытаться стать серьезнее ради Насти;

К актерскому составу присоединился звезда украинского кино Андрей Фединчик.

Над сериалом работает проверенная команда: режиссер Александра Панченко и оператор Иван Бородин. Премьера шестого сезона Вскрытие покажет запланирована в эфире ICTV2.

В ролях: Ольга Гришина, Артемий Егоров, Игорь Портянко, Федор Гуринец, Сергей Деньга, Андрей Фединчик, Анастасия Пустовит и другие.

