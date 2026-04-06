История несокрушимости воина после ампутации: ICTV2 покажет документальный фильм Стальные

6 апреля в 22:40 на телеканале ICTV2 состоится премьера документального фильма Стальные. Это откровенная история о непростом пути ветерана с ампутацией обеих нижних конечностей.

Камера фиксирует основные этапы восстановления бойца — от послеоперационного периода с потерей конечностей до реабилитации, протезирования и возвращения к гражданской жизни.

Премьера фильма Стальные: история несокрушимости сержанта Нацгвардии после ампутации

В основе ленты — судьба 30-летнего сержанта Национальной гвардии Украины Дмитрия Колесника. Весной 2024 года во время выполнения задания на восточном направлении автомобиль Дмитрия и его сослуживцев атаковал вражеский дрон. Результат — тяжелая травма живота и ампутация обеих ног.

Фильм Стальные фиксирует каждый шаг Дмитрия на пути восстановления: от первых дней в госпитале и сложного протезирования до изнурительных, но необходимых тренировок и, наконец, возвращения в гражданскую среду.

Зритель увидит не просто медицинский процесс, а глубокую личную трансформацию — общение с семьей, поддержку сослуживцев и внутреннюю борьбу за право снова быть активным.

Генеральный креативный продюсер программного направления телеканалов ICTV / ICTV2 и Starlight.Doc Татьяна Гребеник отмечает, что проект Стальные выходит далеко за пределы рассказа о реабилитации воинов.

По ее словам, фильм предлагает честный взгляд на реальность, в которой оказались около 100 тысяч украинцев — как военных, так и гражданских, — уже переживших ампутацию.

Продюсер подчеркивает, что цель фильма заключается в том, чтобы помочь обществу лучше понять путь ветеранов, развеять страхи гражданских лиц и дать ответы на сложные и часто неудобные вопросы:

Мы хотим помочь гражданским и военным найти общий язык, услышать друг друга и понять: военные, ветераны, их семьи, гражданские — мы все одно целое

Она убеждена, что именно способность к взаимной поддержке и осознание общего единства являются главной силой украинцев и неотъемлемым фундаментом будущего, которое страна строит вместе.

Проводником Дмитрия в новом мире стал известный ветеран, писатель и общественный деятель Александр Терен. Он сам прошел путь протезирования и сопровождал героя в самых сложных испытаниях, делясь опытом, которого не найдешь в учебниках.

Документальный фильм Стальные был создан производственной компанией ПроКино в партнерстве с телеканалом ICTV2 и при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Проект получил высокую оценку профессионального сообщества, став одним из победителей конкурса социально значимого контента PITCHUA+ Истории украинской силы.

Творческую группу фильма возглавила режиссер Яна Федосенко, визуальное решение обеспечил оператор Игорь Гома, а над сценарием работала Евгения Малащук. Редакционную подготовку проекта курировала шеф-редактор Ирина Кузьмицкая. Продюсерское сопровождение ленты осуществили Елена Антонова, Дмитрий Виноградов и Татьяна Гребеник.

