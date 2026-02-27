Сериал Жив: сколько серий уже выйшло и как снимали ленту

24 февраля 2026 года, в символическую дату для каждого украинца, на телеканале 2+2 состоялась премьера военной драмы Живой. Эта лента не является вихрем художественного воображения сценаристов, а базируется на невероятной реальной истории спасения командира батальона спецназначения ГУР МО Артана Руслана Финчука, известного по позывному Хохолу.

Проект, созданный при поддержке Госкино, призван показать не только техническую сторону разведки, но и сверхчеловеческую силу духа, которая позволяет выжить там, где это кажется физически невозможным.

Сериал Живой 2026: количество серий и сюжет

В основе сюжета сериала Живой, состоящий из 4 серий, лежат события осени 2023 года. Во время выполнения сверхсложной боевой задачи Руслан Финчук, спасая своих бойцов, оказался отрезанным от подразделения в глубоком тылу противника. Долгое время его считали погибшим, поскольку связь была полностью утрачена.

Однако командир выжил: раненый, без воды и еды, он в течение трех суток продвигался к своим. Его путь пролегал через заминированные территории под постоянным наблюдением вражеских дронов и прицелами снайперов. Выжить ему помогла не только военная подготовка, но и внутренняя дисциплина и ответственность перед собратьями и семьей.

Читать по теме Сериал Обратное направление: сколько серий уже вышло и будет ли продолжение Читай сколько серий в сериале Обратное направление.

Сериал Живой 2026: вне кадра

Производством сериала занималась команда ТЕТ Продакшн под руководством режиссеров Сергея Сторожева и Алексея Есакова. Одним из самых больших вызовов для съемочной группы стала работа в условиях военного положения.

Поскольку драма насыщена пиротехническими эффектами, стрельбой и взрывами, команде пришлось получать многочисленные разрешения для съемок на полигонах под Киевом, чтобы не спровоцировать панику гражданского населения.

Главную роль — Руслана Финчука — исполнил известный актер театра и кино Андрей Исаенко. Выбор был неслучайным, ведь у актера опыт работы в знаковых милитарных проектах, таких как Киборги.

Важной особенностью кастинга стало то, что часть задействованных актеров на момент съемок уже сами были военнослужащими Вооруженных Сил Украины, что иногда создавало трудности с их присутствием на площадке, но наполнило игру особым пониманием контекста.

Живой – это не просто экшн, а дань почета тем героям, которые часто остаются в тени официальных сводок. Это рассказ о цене свободы и о том, что даже в самые темные мгновения надежда и верность присяге могут творить настоящие чудеса.

Фото: 2+2.

Раньше мы писали, когда выйдет сериал Подмена — читай в материале, сколько еще ждать другой новинки украинского кино.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!