Выигрывала ли Болгария Евровидение: лучшие результаты страны на конкурсе

Дебют Болгарии на Евровидении состоялся в 2005 году в Киеве, когда джазовая группа Kaffe с песней Lorraine заняла лишь 19 место в полуфинале и осталась вне решающего шоу.

Следующий год также не принес успеха, и только в 2007 году страна впервые пробилась в гранд-финал благодаря дуэту Элицы Тодоровой и Стояну Янкулову. Их полностью болгарскоязычная композиция Water покорила европейскую публику и заняла высокое пятое место.

Однако выигрывала ли Болгария Евровидение на протяжении всей истории участия государства в песенном конкурсе — читай в нашем материале.

Выигрывала ли Болгария Евровидение: топ результатов

После многих лет ожидания и нескольких ярких выступлений, Болгария наконец-то завоевала хрустальный микрофон и стала победителем Евровидения-2026. Желаемую победу страна завоевала Dara с ее песней Bangaranga. Ее песня — это энергия, свобода действий и запоминающийся мотив.

Этот триумф навсегда изменил хронику выступлений страны, став ее абсолютным рекордом и превзойдя предыдущее высшее достижение — второе место в 2017 году.

Читать по теме Какое место заняла Украина на Евровидении-2026: баллы жюри и зрителей для LELÉKA Какое место заняла Украина на Евровидении-2026

Несмотря на победу на Евровидении-2026, у Болгарии также были и другие успешные выступления, которые чуть не превратились в еще два хрустальных микрофона.

В частности, триумфальное возвращение балканской страны после многих лет неудачных выступлений состоялось в 2016 году, когда Поли Генова во второй раз попробовала свои силы с треком If Love Was a Crime и завоевала для страны 4 место.

Этот успех заложил фундамент для главного исторического рекорда Болгарии: в 2017 году юный Кристиан Костов с балладой Beautiful Mess уверенно прошел свой полуфинал, а в гранд-финале занял почетное 2-е место, набрав колоссальные 615 баллов.

Раньше мы писали, как прошел финал Евровидения-2026 — читай в материале, с каким напряжением Dara одержала победу для Болгарии.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!