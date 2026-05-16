Финал Евровидения-2026: что происходило в эфире на протяжении всего шоу

Вот и прошел финал самого главного песенного конкурса не только Европы, но и мира — Евровидение-2026! На шоу на сцене выступали представители разных стран и континентов, борясь за хрустальный микрофон конкурса и возможность проведения следующего конкурса в родной стране.

Читай, как прошел финал Евровидения-2026, которые были наиболее интересными и яркими моментами на протяжении шоу — в нашем материале.

Финал Евровидения-2026: самые яркие события шоу

Перед началом выступлений зрителям показали видеоролик, в котором бумажный кораблик проплыл длинную дорогу из Швейцарии в Австрию, символизируя прошлогоднюю победу JJ с песней Wasted Love. Выступления на конкурсе начались со вступления оркестра и его песни.

После появления JJ, на сцену поочередно вышли некоторые финалисты каждой из соревнующихся за победу стран с флагами собственных стран — такой “ритуал” был проведен впервые за время конкурса.

Их появление чередовались с короткими выходами на сцену победителя Евровидения-2025, что тоже было необычным для шоу.

Представитель Израиля, являющийся одним из главных претендентов на победу выступление на сцене под номером 3.

Один из фаворитов Евровидения-2026, представитель Греции зажег аудиторию собственным выступлением, которое было максимально горячим и развлекательным.

После представителя Греции, на сцену вышла LELÉKA, представляющая Украину на конкурсе, и спела песню Родным. Во время выступления певица сохраняла атмосферу покоя, душевного равновесия и памяти о близких каждому человеку. Напомним, что LELÉKA выступала под номером 7.

Австралия, выступившая сразу после украинской представительницы, которую представляла Дельта Гудрем с треком Eclipse, посвятила свое выступление теме внутренней гармонии и поиску жизненного пути, удачно использовав метафору космического затмения — это выступление также держится среди главных претендентов на победу.

После выступления Франции зрителям показали прошлогоднюю победительницу детского Евровидения-2025, финал которого проходил в Грузии — ею стала представлявшая также Францию ​​Lou Deleuze.

Финляндия, вышедшая на сцену после соседней Молдовы, которая является главной на победу в Евровидении этого года, буквально зажгла сцену огнем и игрой скрипки — аудитория была в восторге после выступления Linda Lampenius & Pete Parkkonen.

Последними на сцену среди финалистов вышел представитель Австрии — страны-хозяина Евровидения-2026 COSMÓ с песней Tanzschein.

После выступлений финалистов конкурса, на сцене выступили сразу несколько гостей, представляя песни, прошедшие в прошлые годы конкурса. В частности, зрители увидели Верку Сердючку, представившую песню Великобритании Puppet on the string в 1967 году.

Чуть позже после нее зрители увидели и Руслану — победительницу Евровидения-2004.

Кроме легендарных певиц Украины, на сцене появились не менее известные исполнители и исполнительницы песен конкурса, а именно Лорди, Кристиан Костов, Эрика Викман, Мириана Конте, Макс Муцке и Александр Рыбак:

финал евровидения 2026 / 6 Фотографий

Следующим из гостей стал Parov Stelar — австрийский музыкант, немного отвлекающий от зажигательной атмосферы конкурса собственным уникальным танцевальным звуком и поразительными визуальными эффектами.

В завершение шоу легенда австрийского Евровидения Сезар Семпсон представит душевную интерпретацию классического сингла Билли Джоэла Вена. Этот перформанс погрузит зал в особую атмосферу непосредственно перед оглашением судьбоносных результатов голосования.

Во время голосования ведущая грин-рума пообщалась с лидерами таблицы, которая была на момент голосования 20 жюри из 35. На тот момент за победу соревновались представительница Болгарии и представитель Италии.

Однако особенно сильно возрастало напряжение, когда победитель был почти известен:

Фото: Eurovision Song Contest 2026 — Grand Final.

А кто победил на Евровидении-2026 и в какой стране будет проходить конкурс в следующем году — читай в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!