Евровидение-2026: самые яркие моменты первого полуфинала шоу

12 мая Вена наконец открыла двери в блестящий, зажигательный и немного безумный мир Евровидения-2026 — главного музыкального шоу года. Первый полуфинал состоялся! Как это было?

Вікна не отходили от экранов, чтобы рассказать тебе о самых интересных моментах песенного соревнования, о его неожиданностях и изюминках. Мы всё записали — читай!

Евровидение-2026 — как прошёл первый полуфинал

Кажется, в этом году на Евровидении всё горит, пылает и бурлит. Есть песни, которые трогают сердце, и треки, которые заставляют танцевать даже тех, кто принципиально не танцует.

Одиннадцать тысяч зрителей возле арены, заряженных атмосферой шоу, и сотни тысяч тех, кто прилип к экрану.

Первыми на сцену вышли представители Молдовы: Satoshi с песней Viva, Moldova. Рэповый ритм зажигал, а исполнители не жалели энергии, двигаясь в ритме быстрых мячиков. Громко, весело, ощущение, будто ты попал на уличный праздник: танцевальный ритм, яркие исполнители.

Далее — Швеция: FELICIA — My System. Холодный ритм, яркое световое шоу и загадочная исполнительница с музыкой из будущего. Впечатляюще зрелищно, но мотив не из тех, который навязчиво крутится в голове и хочется напевать.

Третьей сцену полуфинала получила Хорватия: LELEK — Andromeda. Их космическая Андромеда с этническими мотивами не оставила равнодушными фанатов Евровидения. Судя по отзывам в соцсетях, девушки добились своего — впечатлили своим шоу.

Греция: Akylas — песня Ferto стала открытием шоу. После репетиций шансы на победу Akylas растут в геометрической прогрессии. Его микс этно-попа, рэпа и техно-дэнса выглядит свежо и ярко. А немного фриковая подача притягивает внимание. Так же, как и забавная шляпа с ушками, красные сапоги и езда по сцене на велосипеде. Но всё настолько весело и зажигательно, что жалеешь, когда номер заканчивается.

Парни из Португалии: Bandidos do Cante — Rosa спели так душевно, что хочется сохранить трек и использовать его как колыбельную. А белые розы, вырастающие на сцене, добавляли виртуальной романтики. Однако в финал Португалия не прошла.

Грузия: Bzikebi — On Replay зажигали в оранжевых комбинезонах, в которых исполнители напоминали, по меткому выражению украинских ведущих, кибер-пчёл. Номер с забавной пластикой, зажигательным ритмом и припевом, который врезается в мозг. Но для выхода в финал этого оказалось недостаточно.

Под счастливым седьмым номером на сцену первого полуфинала Евровидения вышла Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin. Фавориты букмекеров действительно подожгли зал. Скрипка Линды звучит почти как оружие, а Пете поёт страстно. Яркое воплощение истории о неразделённой любви.

Черногория: Tamara Živković – Nova zora: женский кардебалет с ноткой ведьмовства и громкими барабанами. Таинственно, немного магически, истерично, но жюри и зрителей не впечатлило. В финал Черногория не прошла.

Так же, как и Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True. Симпатичные девушки-блондинки с гитарами и ритмичными танцами выбыли из соревнования за хрустальный микрофон.

Приятной неожиданностью первого полуфинала Евровидения-2026 стал Израиль: Noam Bettan – Michelle. Noam Bettan с его бархатным голосом и французским шармом смущал и впечатлял. Даже немного странно, что его Michelle с припевом, который хотелось подпевать, до сих пор не получила у еврофанов достойной оценки.

Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice действительно будто ходила по льду (о чём и пела). Визуально красиво, но немного отстранённо, однако путёвку в финал Бельгия всё же получила.

Выступление Литвы на сцене с Lion Ceccah и его Sólo quiero más звучало щемяще. Певец представил целый диапазон образов — от монаха до чего-то роботоподобного. При этом чувствовался сильный контраст между внутренней эмоциональностью выступления и внешне малоподвижными, будто застывшими образами. Неожиданно сильно. Публика приняла тепло.

Сан-Марино с Senhit – Superstar запомнился девушками в блестящих нарядах и вокалистом в зеркальной шляпе с выразительным макияжем глаз. Мотивчик заводной, хорошая хореография, но, к сожалению, Сан-Марино не в финале.

Польшу на Евровидении представляла Alicja – Pray, девушка показала сильный вокал. Её песня-молитва звучала как оголённый нерв. Но оголённой была не только душа, но и немного тело — блестящий лиф-корсет выглядел эффектно. А подтанцовка из мужчин добавляла драйва.

Завершала шоу Сербия: LAVINA – Kraj mene. В песне чувствовалось что-то драматичное, почти кинематографичное. Исполнитель в почти мистическом образе, и ощущение чего-то потустороннего не покидало. Огненное шоу и странное хрипение в конце стали оригинальной точкой финала концерта.

Фото: скриншот из трансляции первого полуфинала Евровидения-2026 на YouTube.

