Сербия на Евровидении-2026: LAVINA — Kraj Mene, песня о безответной любви к человеку

Сербия выходит на сцену Евровидения-2026 с тяжелейшей песней за всю свою конкурсную историю.

LAVINA с треком Kraj Mene – это шесть металлистов из Ниша, песня с двойным значением и один большой крик в кульминации, после которого становится непонятно, как вообще аплодировать. Самое интересное о сербской группе и их треке — в материале.

Кто представляет Сербию на Евровидении-2026

Сербию на Евровидении-2026 в Вене представляет группа LAVINA с песней Kraj Mene. Свое место на большой сцене они получили в финале национального отбора Pesma za Evroviziju ’26, состоявшемся в конце февраля 2026 года.

Среди 14 финалистов LAVINA одержали победу с максимальным результатом, одновременно возглавив и зрительское голосование – более 30 тысяч телеголосов – и решение жюри.

Формат отбора в этом году претерпел изменения: впервые без участия многолетнего куратора Olivera Kovačević, которую устранили после того, как она позволила участникам высказываться в поддержку антикоррупционных протестов в Сербии.

Кто такие LAVINA

LAVINA — шесть музыкантов из Ниша: Luka Aranđelović, Pavle Aranđelović, Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović и Bojan Ilić. Группа была основана в середине 2020 года и через несколько лет превратилась в одну из самых заметных металлических формаций Балкан.

Их дебютный альбом Odyssey вышел в 2022 году и сразу привлек внимание сложными аранжировками и эмоциональной глубиной текстов.

С 2023 по 2024 год группа активно гастролировала по Европе в рамках промо-тура, выступая в клубах и на фестивалях Хорватии, Румынии, Болгарии, Македонии, Греции, Венгрии, Чехии, Словакии и Польши.

Их звук — сочетание мощных гитарных рифов, атмосферных клавиш, холодных электронных текстур и колеблющегося сырого вокала между нежным шепотом и полноценным металлическим гроулом.

До Евровидения-2026 группа выпустила англоязычную версию Kraj Mene в рамках серии Eurovision A Little Bit More, а также симфоническую версию с оркестром и хором RTS.

О чем песня Kraj Mene

Название Kraj Mene имеет двойное значение в сербском языке: и “рядом со мной”, и “конец меня” — и эта двусмысленность есть сердце всего трека.

Песня рассказывает об односторонней любви: лирический герой продолжает держать место рядом для человека, отвечающего тишиной. “Чем больше даю, тем меньше ты меня хочешь” — это рефрен боли, в которой узнает себя каждый.

На отметке около двух минут вокалист Luka издает мощный металлический крик, в прямом эфире звучащий так, что никто в зале не остается равнодушным.

Песня сначала была написана на английском, но группа решила адаптировать его на сербском — чтобы передать эмоцию точнее и естественнее. Все шесть участников соавторами, вместе с седьмым автором — Ivan Jegdić.

Пройдет Сербия в финал Евровидения-2026

Сербия выступит в первом полуфинале 12 мая — 15, что означает завершение вечера: самая ответственная и выгодная для запоминания позиция. Букмекеры оценивают шансы на квалификацию примерно в 65-70%.

Самый высокий результат Сербии на конкурсе – первое место в 2007 году с Marija Šerifović и песней Molitva. Сможет ли самая тяжелая запись в их истории Евровидения вернуть страну в финал — узнаем 12 мая.

Фото: Eurovision.

Раньше мы писали, какие коэффициенты Евровидения-2026 — читай в материале, прогнозируют ли букмекеры победу Украине.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!