Люксембург на Евровидении-2026: Eva Marija – Mother Nature с песней о внутренней свободе

Представительница Люксембурга на Евровидении 2026 — Eva Marija — одна из самых молодых участниц конкурса этого года, но одновременно одна из наиболее музыкально подготовленных. Ей всего 20 лет, и её считают тёмной лошадкой шоу.

Для самого Люксембурга Eva Marija имеет особое значение. Страна вернулась на Евровидение только в 2024 году после 31-летнего перерыва и хочет завоевать достойное место на самом известном песенном соревновании.

Кто представляет Люксембург на Евровидении 2026

Национальный отбор Luxembourg Song Contest 2026 проходил в два этапа. Сначала восемь участников исполнили свои песни, после чего международное жюри и телезрители определили тройку суперфиналистов.

В финальном голосовании Eva Marija буквально разгромила конкурентов: она набрала 222 балла, из которых 128 получила от зрителей и 94 — от международного жюри. Второе место отстало почти на сотню баллов.

После победы певица признавалась, что по-настоящему осознала свой триумф только тогда, когда во второй раз вышла на сцену исполнять песню победителя.

Люксембургская пресса тогда обратила внимание на её спокойствие и полное отсутствие звёздного поведения, хотя к тому моменту её выступление уже активно разлеталось по соцсетям.

Кто такая Eva Marija

Настоящее имя певицы — Eva Marija Kavaš Puc. Она родилась в Люксембурге в семье словенского происхождения, а музыку начала изучать ещё в трёхлетнем возрасте после того, как увидела победу Alexander Rybak на Евровидении-2009. Именно тогда девушка влюбилась в скрипку — инструмент, который теперь стал её главной сценической «фишкой».

Eva Marija училась в Luxembourg Conservatory, где параллельно осваивала скрипку, фортепиано, вокал и бас-гитару, причём работала в разных жанрах — от классики и джаза до поп-музыки и рока.

Сейчас она изучает написание песен в Лондоне в Institute for Contemporary Music Performance и регулярно выступает на локальной лондонской сцене со своими авторскими композициями.

О чём песня Eva Marija – Mother Nature

Eva Marija объясняла, что композиция родилась из воспоминаний о детстве, когда человек ещё чувствует полную свободу, лёгкость и связь с природой.

В тексте Mother Nature природа становится символом внутреннего восстановления и поиска себя. Главная идея песни — возвращение к корням, к собственной идентичности, внутреннему спокойствию.

Особенно интересно скрипичное соло в середине композиции. По словам Eva Marija, оно родилось спонтанно во время записи: она просто импровизировала в студии, но команда оставила этот фрагмент в финальной версии.

Интересно, что над Mother Nature работали очень опытные авторы. Среди них — датский композитор Thomas Stengaard, который был соавтором победной Only Teardrops Дании на Евровидении-2013.

Пройдёт ли Люксембург в финал Евровидения 2026

Что касается букмекеров, то Люксембург сейчас не входит в число главных фаворитов Eurovision Song Contest 2026, но и аутсайдером не считается.

По данным букмекеров, Mother Nature держится примерно в середине таблицы прогнозов — около 16–20 места с шансами на победу примерно в 1%.

Букмекеры выше оценивают её шансы пройти в финал, чем реально бороться за победу.

Источник фото: Eurovision.com.

