Дания на Евровидении-2026: Søren Torpegaard — Før vi går hjem, история человека, который не может пойти дальше

Датское королевство снова появится на сцене Евровидения-2026, и уже настроено на высокий результат. Их композиция успела стать хитом среди слушателей еще до официального старта соревнований.

Søren Torpegaard представит страну с треком Før vi går hjem — клубным “печальным бангером”, заставляющим одновременно танцевать и отпускать себя. Самое интересное о датском представителе и его песне — в материале.

Кто представляет Данию на Евровидении-2026

Данию на Евровидении-2026 в Вене представляет Søren Torpegaard Lund с песней Før vi går hjem. Свое место на большой сцене он получил на национальном отборе Dansk Melodi Grand Prix, состоявшемся 14 февраля в Frederikshavn.

Победа получилась убедительной: Søren получил голоса и жюри и зрителей одновременно, набрав 39 баллов из возможных. По пути к победе он обошел в Суперфинале двух серьезных соперников — исполнительницу Ericka Jane и победительницу прошлогоднего Melodi Grand Prix Sissal.

Кто такой Søren Torpegaard

Пристрастие к сцене у Søren Torpegaard появилось еще в детстве — он выступал в школьных постановках и снимался в короткометражках.

С 2016 по 2019 он учился в Den Danske Scenekunstskole в Fredericia и получил степень бакалавра по музыкальному исполнительству. Уже в 2021 году Søren получил престижную датскую театральную награду — Reumert Talent Prize, а в 2022 году сыграл главную роль Тони в мюзикле “Вест-Сайд Стор” в Копенгагенской опере.

На Евровидении-2026 Søren не новичок в конкурсной среде: в 2023 году он уже участвовал в Melodi Grand Prix с балладой Lige Her, но тогда не попал в финал.

Кроме музыкальной карьеры он снимался в телесериале Sommerdahl, выступал на датских национальных праздниках и на юбилейном концерте королевы Маргрете II. Søren открыт квир-артистом и в 2024 году получил номинацию на Artist of the Year на Danish Rainbow Awards.

Перевод и смысл песни Før vi går hjem

Название песни переводится с датского как “Прежде чем мы пойдем домой” — и это собственно ее центральная метафора: ночь, которая никогда не должна заканчиваться.

Песня написана самим Søren в соавторстве с Valdemar Littauer Bendixen, Clara Sofie Fabricius и Thomas Meilstrup. По словам артиста, это “конфета, которая одновременно кислая и сладкая” — трек без паузы, одно непрерывное движение.

Сюжетно это история о ночном искушении и борьбе между умом и чувствами. Лирический герой знает, что нужно идти, но не может оторваться – от взглядов, от прикосновения, от момента. Музыкально это клубный поп с глубоким эмоциональным подтекстом: песня должна заставлять танцевать и одновременно отпускать себя.

Примечательно, что это первая песня Дании на Евровидении с 2021 года, исполненная полностью на родном языке.

Пройдет ли Дания в финал Евровидения-2026

Дания выступит во втором полуфинале 14 мая — одиннадцатым по порядку. Шансы на выход в гранд-финал букмекеры оценивают в 91%, что ставит страну среди безусловных фаворитов квалификации.

В общем зачете Søren Torpegaard занимает второе место в букмекерских прогнозах с шансами на победу около 10–13%. Дания держится позади только Финляндии, оттесняя Францию ​​и Грецию.

Фото: Eurovision.com.

