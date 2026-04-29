Погода в Болгарии в июне 2026: прогноз для популярных курортов

Июнь в Болгарии — это начало настоящего пляжного сезона: ещё нет изнуряющей жары, но море уже тёплое, а солнечные дни длинные.
Однако разные курорты имеют свои нюансы — рассказываем, какой будет погода в июне 2026 в четырёх курортных городках Болгарии.
Погода в Болгарии в июне 2026 — куда стоит планировать отдых
Популярными курортами Болгарии являются Солнечный Берег, Золотые Пески, Святой Влас и Албена, они привлекают туристов своими чистыми пляжами и мягким климатом.
Погода на курорте Солнечный Берег в июне 2026
На Солнечном Берегу погода самая стабильная. Днём здесь +25…+27°C, ночью около +17°C, а море в среднем прогревается до +21…+22°C.
В то же время в начале месяца вода может быть значительно прохладнее — минимально около +16.7°C.
Дождей немного — примерно 5–7 дней, они короткие. Пляжи широкие, песчаные, без гальки, а ветер обычно слабый, с лёгким морским бризом.
Погода на курорте Золотые Пески в июне 2026
На Золотых Песках немного прохладнее, потому что курорт расположен севернее.
Воздух +23…+26°C, море в среднем +21…+21.5°C, но минимально может опускаться до +16.2°C.
Здесь до 7 дождливых дней в месяц.
Пляжи также песчаные, но ветер ощущается сильнее — иногда поднимает волны и освежает воздух.
Погода на курорте Святой Влас в июне 2026
В Святом Власе климат мягче благодаря горам рядом.
Воздух прогревается до +24…+26°C, море около +22°C.
Минимальная температура воды похожа на Солнечный берег — примерно +16…+17°C (в этом регионе одинаковые морские условия).
Дождей немного — несколько дней в месяц. Пляжи преимущественно песчаные, местами с мелкой галькой, а ветер слабый и комфортный.
Погода на курорте Албена в июне 2026
Албена — более спокойный и немного более прохладный курорт.
Здесь +22…+25°C днём, море в среднем +21…+22°C, но минимально может опускаться до +16.2°C.
Дождей чуть больше, чем на юге, но они непродолжительные.
Пляжи — мелкий песок и очень пологое дно у моря, идеально для детей.
Планируя отпуск в Болгарии, учитывай, что нынешняя весна прохладная, и это может повлиять на начало сезона. Больше всего это заметно именно в воде — в начале июня море чаще держится в пределах +18…+20°C, иногда даже ниже.
Но Чёрное море быстро прогревается, если солнце будет ярким.
Поэтому в июне в Болгарии уже можно планировать пляжный отдых. Если хочешь максимально тёплое море — лучше ехать после 15–20 числа.
А если важны комфорт, меньше людей и мягкая температура — начало лета здесь почти идеальное.
А ещё читай, какое море в Черногории и какие пляжи считаются лучшими.
