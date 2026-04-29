Погода в Болгарии в июне 2026: прогноз для популярных курортов

Июнь в Болгарии — это начало настоящего пляжного сезона: ещё нет изнуряющей жары, но море уже тёплое, а солнечные дни длинные.

Однако разные курорты имеют свои нюансы — рассказываем, какой будет погода в июне 2026 в четырёх курортных городках Болгарии.

Погода в Болгарии в июне 2026 — куда стоит планировать отдых

Популярными курортами Болгарии являются Солнечный Берег, Золотые Пески, Святой Влас и Албена, они привлекают туристов своими чистыми пляжами и мягким климатом.

Погода на курорте Солнечный Берег в июне 2026

На Солнечном Берегу погода самая стабильная. Днём здесь +25…+27°C, ночью около +17°C, а море в среднем прогревается до +21…+22°C.

В то же время в начале месяца вода может быть значительно прохладнее — минимально около +16.7°C.

Дождей немного — примерно 5–7 дней, они короткие. Пляжи широкие, песчаные, без гальки, а ветер обычно слабый, с лёгким морским бризом.

Погода на курорте Золотые Пески в июне 2026

На Золотых Песках немного прохладнее, потому что курорт расположен севернее.

Воздух +23…+26°C, море в среднем +21…+21.5°C, но минимально может опускаться до +16.2°C.

Здесь до 7 дождливых дней в месяц.

Пляжи также песчаные, но ветер ощущается сильнее — иногда поднимает волны и освежает воздух.

Погода на курорте Святой Влас в июне 2026

В Святом Власе климат мягче благодаря горам рядом.

Воздух прогревается до +24…+26°C, море около +22°C.

Минимальная температура воды похожа на Солнечный берег — примерно +16…+17°C (в этом регионе одинаковые морские условия).

Дождей немного — несколько дней в месяц. Пляжи преимущественно песчаные, местами с мелкой галькой, а ветер слабый и комфортный.

Погода на курорте Албена в июне 2026

Албена — более спокойный и немного более прохладный курорт.

Здесь +22…+25°C днём, море в среднем +21…+22°C, но минимально может опускаться до +16.2°C.

Дождей чуть больше, чем на юге, но они непродолжительные.

Пляжи — мелкий песок и очень пологое дно у моря, идеально для детей.

Планируя отпуск в Болгарии, учитывай, что нынешняя весна прохладная, и это может повлиять на начало сезона. Больше всего это заметно именно в воде — в начале июня море чаще держится в пределах +18…+20°C, иногда даже ниже.

Но Чёрное море быстро прогревается, если солнце будет ярким.

Поэтому в июне в Болгарии уже можно планировать пляжный отдых. Если хочешь максимально тёплое море — лучше ехать после 15–20 числа.

А если важны комфорт, меньше людей и мягкая температура — начало лета здесь почти идеальное.

